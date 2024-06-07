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Владимир Машков стал директором театра «Современник»

Владимир Машков стал директором театра «Современник»

Об этом 7 июня сообщил министр правительства Москвы Алексей Фурсин.

Уроженец Тулы, российский актер театра и кино Владимир Машков назначен директором театра «Современник». 

О его назначении «Вечерней Москве» сообщил министр правительства Москвы, руководителя столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

— Принятые решения позволят более эффективно управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара, улучшения показателей работы, — отметил министр.

Напомним, Владимир Машков являлся доверенным лицом Владимира Путина на выборах Президента РФ. 

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