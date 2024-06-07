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Суд избрал меру пресечения убийце Сергея Михалёва

Суд избрал меру пресечения убийце Сергея Михалёва

Молодой человек отправится в СИЗО до 3 августа.

Сегодня, 7 июня, по ходатайству следователя Советский районный суд избрал меру пресечения 20-летнему Евгению Сорокину. Молодой человек обвиняется в разбое и убийстве (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 1 июня в Донском молодой человек по просьбе 18-летнего товарища пришёл домой к его отцу — Сергею Михалёву. Избил мужчину и проломил его голову. Тело жертвы вместе с двумя подельниками Сорокин вывез в лес — труп облили горючим, сожгли и закопали.

По решению суда Сорокин отправится в СИЗО до 3 августа.

Напомним, ранее мы писали, что Донской районный суд арестовал 18-летнего сына Михалёва и его 30-летнего подельника Владимира Васильева.

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сегодня, в 12:56 +1
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