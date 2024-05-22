В Туле пройдет фестиваль восточной культуры «Аой-мацури»

Фото предоставлено кластером "Октава".

Вход свободный. К участию приглашают всех желающих.

25 мая творческий индустриальный кластер «Октава» приглашает на фестиваль «Аой-мацури: соединение двух культур Россия/Азия».

Проект объединяет праздники, которые отмечаются в один день, 15 мая: «Аой-мацури» — традиционный азиатский фестиваль мальвы и российский Международный день семей.

Туляков ждут выступления музыкантов и танцоров, мастер-классы, лекции, выставка традиционной живописи, театральные представления и ярмарка. Гости станут участниками традиционной чайной церемонии, поучаствуют в мастер-классе владения катаной, примерят кимоно, послушают традиционные азиатские музыкальные инструменты, научатся писать иероглифы.

Жители Тулы и гости города смогут окунуться в атмосферу азиатских стран.

Фестиваль продлится два дня: 25 и 26 мая с 12.00 до 21.00. Подробная программа мероприятий и мастер-классов на сайте кластера.

Возрастное ограничение: 0+. Вход свободный.