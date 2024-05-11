SHAMAN пообещал записать песню с сыном погибшего участника СВО

Мальчик выступил на шоу телеканала «Россия» с военной песней и рассказал историю своей семьи.

Рассказ 11-летнего Егора Бахарева поразил певца Ярослава Дронова. SHAMAN предложил алтайскому школьнику записать совместную песню.

В программе «Песни от всей души» (12+) юный житель Барнаула исполнил несколько песен под гитару, среди которых — «От героев былых времен». Инструмент ему подарил отец — участник СВО. В передаче мальчик рассказал, что его прапрадед воевал в Великой Отечественной войне и погиб в боях под Сталинградом, а его папа — Виктор — в зоне СВО.



Звездные гости, слушая рассказ мальчика, едва сдерживали эмоции, а некоторые дали волю слезам. Популярный певец SHAMAN, поразившись талантом и рассказом Егора, предложил мальчику записать совместный трек. Юный житель Барнаула с радостью согласился. Певец подчеркнул, что готов взяться за продюсирование композиции.