Ночью в Тульской области ожидаются заморозки

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 12 мая и утром 13 мая местами по территории региона ожидаются заморозки до -2 градусов.
Телефон экстренных служб: 112,101.
Информация предоставлена ситуационным центром.
По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 12 мая и утром 13 мая местами по территории региона ожидаются заморозки до -2 градусов.
Телефон экстренных служб: 112,101.
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