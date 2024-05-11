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Ночью в Тульской области ожидаются заморозки
фото: freepik.com

Ночью в Тульской области ожидаются заморозки

Информация предоставлена ситуационным центром.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 12 мая и утром 13 мая местами по территории региона ожидаются заморозки до -2 градусов.

Телефон экстренных служб: 112,101.

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