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SHAMAN перепел знаменитую песню «Черный ворон» ко Дню Победы
Фото из архива Myslo.

SHAMAN перепел знаменитую песню «Черный ворон» ко Дню Победы

Премьера песни прозвучит 9 мая на праздничном концерте.

Телевизионная и концертная премьера песни состоится 9 Мая на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» в 17.50 на канале Россия. 

Уже сейчас песню можно посмотреть на видеохостинге YouTube.

«Черный ворон» - это народная переработка стихотворения-песни унтер-офицера Невского пехотного полка Николая Веревкина «Под ракитою зеленой» (1831). Композиция «Черный ворон» звучит во многих фильмах и сериалах – «Чапаев» (1934), «Особенности национальной охоты» (1995), «Орда» (2012), «Чернобыль» (2019). 

В разные годы композицию исполняли Егор Летов, «Хор Турецкого», Ярослав Сумишевский, Пелагея, Николай Носков, Елена Ваенга и многие другие артисты. 

В 2024 году песню исполнит наш земляк, уроженец Новомосковска Ярослав Дронов, он же SHAMAN.

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