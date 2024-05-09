  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле автобус «подрал» Toyota Land Cruiser Prado - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле автобус «подрал» Toyota Land Cruiser Prado

В Туле автобус «подрал» Toyota Land Cruiser Prado

Видео с моментом аварии появилось в Сети.

Вечером 7 мая перед поворотом с ул. Демидовская Плотина на ул. Октябрьскую в Туле произошло ДТП с участием автобуса и внедорожника.

Кадры с моментом происшествия опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула». На записи видно, что автобус следовал в крайней правой полосе, в которую начал перестраиваться Toyota Land Cruiser Prado…

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Под Тулой водитель Škoda рискнул жизнью во время обгона
Дежурная часть
Под Тулой водитель Škoda рискнул жизнью во время обгона
вчера, в 21:45, 19 1762 2
В Туле торопыжку «застали» на пешеходном переходе
Дежурная часть
В Туле торопыжку «застали» на пешеходном переходе
вчера, в 15:25, 1 740 -1
Тульский водитель о нарушителе ПДД: «Хорошо, что пешехода не сбил!»
Дежурная часть
Тульский водитель о нарушителе ПДД: «Хорошо, что пешехода не сбил!»
7 мая, в 20:56, 7 1432 1
В Туле спешка на перекрестке чудом не привела к ДТП
Дежурная часть
В Туле спешка на перекрестке чудом не привела к ДТП
7 мая, в 17:40, 10 1280 0
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 15:15 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Баскетбол: в Туле пройдет второй тур «Лиги 33»
Баскетбол: в Туле пройдет второй тур «Лиги 33»
SHAMAN перепел знаменитую песню «Черный ворон» ко Дню Победы
SHAMAN перепел знаменитую песню «Черный ворон» ко Дню Победы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.