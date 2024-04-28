Тульских подростков 12-18 лет приглашают на кастинг в фильм «Манифест мечты»

Принять участие в кастинге могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тулы, Нижнего Новгорода и прилегающих к ним областей. Также к проекту может присоединиться молодежь Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Мурманска.

Анкета участника и творческое задание, которое необходимо выполнить, размещены по ссылке в приложении VK — https://clck.ru/3AJWS3/

Заявки на участие принимают до 7 мая. Результаты будут опубликованы после 21 мая, а съемки состоятся в период с 15 июня по 30 июля 2024 года.

Кастинг запустили продюсерский центр по созданию молодежного импакт контента «Вдохновители» совместно с Всероссийским движением «Вдохновители» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Документальный проект — исследование в оригинальной художественной форме честно расскажет о современных подростках: о чем они мечтают, чего хотят, каким видят будущее?

— Однажды я увидел, насколько вы иные, уникальные, насколько ценное послание миру несёте в себе! Очень жаль, что часто взрослые этого не понимают. Мы пытаемся вас воспитывать, а тем временем вы уже давно нас обогнали и создаёте свой мир. Свой и наш общий мир будущего! Ведь я верю, что лучшее рождается в сотворчестве! Так родилась идея этого фильма, — обращается к подросткам режиссер «Манифеста мечты» Анатолий Доброжан.

Ознакомиться с положение о конкурсе можно по ссылке https://clck.ru/3AJWaT