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Тульская область встретила участников международного патриотического мотомарша
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульская область встретила участников международного патриотического мотомарша

27 апреля в Тульскую область прибыли участники IX международного мотомарша «Дороги Победы 2024: Донбасс — наша Малая земля».

Мотомарш приурочен к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его ежегодно организовывает мотоклуб «Ночные волки».

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В Обидимо состоялась торжественная встреча участников мотомарша. В мероприятии приняла участие заместитель главы администрации Тулы Инесса Фельдман. Их приветствовал заместитель министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Илья Родичев.

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- Мы помним о наших героях, которые ценой своей жизни отстояли нашу родину, избавили мир от фашизма. Их подвиг всегда находится в наших сердцах. Мы должны передавать эти знания молодому поколению, — сказал Илья Родичев.

Байкеры и школьники возложили цветы к памятнику жителям поселка — участникам Великой Отечественной войны.

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В этом году мотомарш начался 27 апреля и завершится 9 мая в Донецкой Народной Республике. В городах, через которые проложен маршрут, участники посетят памятники и музеи Великой Отечественной войны и возложат цветы к братским могилам и военным мемориалам.

 

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