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В Ваныкинской больнице появилось новое оборудование для диагностики онкопатологии репродуктивной системы
Фото минздрава Тульской области.

В Ваныкинской больнице появилось новое оборудование для диагностики онкопатологии репродуктивной системы

Прибор позволяет выявить предраковые состояния.

В поликлинике больницы скорой помощи им. Ваныкина появился новый видеокольпоскоп. Прибор позволяет детально изучить структуру тканей и ее изменения, выявить предраковые состояния, что помогает начать лечение вовремя и избежать серьезных последствий. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

— Данный вид исследования позволяет диагностировать такие опасные заболевания, как эндометриоз, полипы, кондиломы, и самое опасное — рак шейки матки. Показанием для кольпоскопии будет также являться положительный результат на ВПЧ, так как этот вирус может спровоцировать рак шейки матки и привести к бесплодию и угрозе жизни пациента, — рассказала врач-гинеколог Кристина Смирнова.

Врачи рекомендуют всем женщинам проходить кольпоскопию ежегодно, чтобы исключить наличие опасных патологий.

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