В Ваныкинской больнице появилось новое оборудование для диагностики онкопатологии репродуктивной системы

Фото минздрава Тульской области.

В поликлинике больницы скорой помощи им. Ваныкина появился новый видеокольпоскоп. Прибор позволяет детально изучить структуру тканей и ее изменения, выявить предраковые состояния, что помогает начать лечение вовремя и избежать серьезных последствий. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

— Данный вид исследования позволяет диагностировать такие опасные заболевания, как эндометриоз, полипы, кондиломы, и самое опасное — рак шейки матки. Показанием для кольпоскопии будет также являться положительный результат на ВПЧ, так как этот вирус может спровоцировать рак шейки матки и привести к бесплодию и угрозе жизни пациента, — рассказала врач-гинеколог Кристина Смирнова.

Врачи рекомендуют всем женщинам проходить кольпоскопию ежегодно, чтобы исключить наличие опасных патологий.