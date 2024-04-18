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В Тульский музей изобразительных искусств прибыли картины из Краснодара
Фото пресс-службы Тульского музейного объединения.

В Тульский музей изобразительных искусств прибыли картины из Краснодара

Транспортировка картин происходила в специальных ящиках из прессованной фанеры с замками, внутренней обшивкой и ячейками для экспонатов.

В Тулу прибыли картины, участвующие в выставке «Живопись Западной Европы XVII–XIX веков», из Краснодарского художественного музея. Предметы доставили в Тульский музей изобразительных искусств. 

Прием и распаковка предметов живописи — процесс тонкий и небыстрый. Ящики вскрывают в присутствии сотрудников и тульского, и краснодарского музеев. Это обязательное условие при передаче картин на экспозицию.

— Во время распаковки предметов мы проверяем заявленную отправителями сохранность, затем приступаем к монтажу экспозиции, — рассказала заведующая отделом филиала Тульского музейного объединения «Тульский музей изобразительных искусств» Галина Ересько.

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Транспортировка картин происходит в специальных ящиках из прессованной фанеры с замками, внутренней обшивкой и ячейками для экспонатов. В ящике поддерживается необходимый температурный режим от 18 до 22 градусов и уровень влажности до 60%.

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Выставка из коллекции Краснодарского художественного музея проходит в рамках национального проекта «Культура». В числе привезенных экспонатов есть те, что были в свое время переданы краснодарцам из Эрмитажа, к примеру полотно «Портрет кардинала Астали Камило-Памфили» Диего Веласкеса.

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Экспозиция включает 25 произведений живописи, созданных художниками крупных европейских школ — итальянской, голландской, фламандской, испанской и французской — в XVII–XIX веках.

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В Краснодар отправится живопись 1920-1930-х годов из коллекции Тульского музея изобразительных искусств.

Выставка в Туле будет работать с 23 апреля по 2 июня. 6+.

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