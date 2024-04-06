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В Ясной Поляне покажут фильм о художнике Фернандо Ботеро
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

В Ясной Поляне покажут фильм о художнике Фернандо Ботеро

14 апреля в 14.00 в ДК «Ясная Поляна» в рамках проекта Theatre HD состоится показ документального фильма о жизни и творчестве колумбийского художника

Фернандо Ботеро (1932–2023) — один из самых популярных художников своего времени, выработавший собственный отличительный стиль. Хотя его искусство очень узнаваемо, история о том, как он превратился в «Маэстро», не так широко известна. 
 
Фильм прослеживает путь художника-самоучки из провинциального городка Медельина в Колумбии: от первых опытов до мирового признания. В фильме показаны и Ботеро-человек, и его искусство — две составляющие силы его личности, позволившие преодолеть бедность, десятилетия жестокой критики и трагическую смерть четырехлетнего сына.
 
Зрители увидят работы Фернандо Ботеро и эскизы пятидесятилетней давности, архивные видео и семейные фотографии, а также вместе с самим художником прогуляются по его мастерской. В картине также звучат голоса членов семьи Ботеро, комментарии историков и исследователей творчества мастера.
 
«Ботеро»_01.jpg
 
Страна: Канада, 2018 год. Язык: английский и испанский с русскими субтитрами.  18+ 

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