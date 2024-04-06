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В Туле подвели итоги конкурса «Против вредных привычек, за здоровый образ жизни!»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле подвели итоги конкурса «Против вредных привычек, за здоровый образ жизни!»

В парке «Патриот-Тула» подвели итоги XVI областного конкурса компьютерных проектов и детского рисунка по профилактике зависимостей от психоактивных веществ.

Творческие проекты представили более 50 школьников и студентов колледжей. Победителям конкурса вручили грамоты и подарки. Лучшие работы будут использоваться при проведении различных информационно-просветительских мероприятиях среди молодежи.

Поздравить конкурсантов также приехали игроки ПФК «Арсенал» Дмитрий Барков и Илья Быковский. Тематические мастер-классы для конкурсантов провели волонтеры-медики и представители Российского Красного креста.

— При подготовке творческих работы ребята изучают вопросы сохранения и укрепления здоровья, приобретают новые знания и устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни, — сказал главный врач Тульского областного центра медпрофилактики Владимир Кулагин.

Тех, кто хочет вести здоровый образ жизни, поддерживает нацпроект «Демография». Его ключевые цели — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

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