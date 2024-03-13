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Хоккеисты «Академии Михайлова» едут покорять Америку
Фото пресс-службы АКМ.

Хоккеисты «Академии Михайлова» едут покорять Америку

В начале мая в США пройдёт турнир WORLD SELECTS Invitational Elite с участием ведущих представителей западных хоккейных школ.

Игроки АКМ 2008 и 2009 годов рождения примут участие в международном турнире, где проверят свои силы с сильнейшими европейскими и североамериканскими соперниками.

Такой опыт воспитанники Академии получат впервые. Турнир пройдёт с 1 по 5 мая в городе Филадельфия (США).

Среди игроков 2008 года рождения в соревновании примут участие более 20 команд из США, России, Канады, Казахстана и Швеции.

Воспитанники «Академии Михайлова» 2008 г. р. уже имеют опыт игры против североамериканских команд. В мае 2020 года в Новомосковске они провели товарищеский матч против сверстников из сборной Канады и победили со счётом 7:3. 

Среди ребят 2009 года рождения будет ещё большая конкуренция. Участниками станут 36 команд, представляющие США, Канаду, Россию, Швецию, Казахстан, Финляндию, Латвию, Словакию, Чехию, а также в турнире примет участие Сборная Альпийских стран.

30 апреля «михайловцы» проведут товарищеские игры, с 1 по 3 мая состоится групповой этап из пяти игр, по итогам которого определятся участники плей-офф. А 4 и 5 мая в матчах на вылет определятся победители турнира.

Добавим, что подготовку к важному международному старту юные хоккеисты начнут сразу после окончания регулярного сезона в российских соревнованиях.

Такой турнир — прекрасная возможность проверить свои силы в сравнении с западными хоккейными школами.

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Место
ТулаНовомосковск

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