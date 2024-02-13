В ДК «Ясная Поляна» туляки увидят фильм «Верблюжья дуга» и обсудят его с режиссером

После просмотра картины состоится беседа с туляками режиссера картины Виталия Суслина и продюсера Ларисы Олейник, которую будет модерировать кинокритик Евгений Майзель.

Главный герой «Верблюжьей дуги» — простой сапожник, который живет в маленьком провинциальном городе и пишет мемуары о далеком детстве, желая оставить их на память своему сыну. В канун Нового года он узнает об одном волшебном море. Сапожник хочет увидеть это удивительное место, но путевка стоит дорого, а башмаков, требующих ремонта, не так много, чтобы хватило на путешествие. Он находит решение, обещающее осуществить его мечту…

Виталий Суслин — автор шести полнометражных картин, посвятивший свое кино русской провинции и населяющим ее «маленьким людям».

В фильме снялись Александр Карнаушкин, Михаил Мальцев, Татьяна Алтынник, Елена Гладышева, Дмитрий Исаев.

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