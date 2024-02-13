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  4. В ДК «Ясная Поляна» тулякам покажут фильм «Верблюжья дуга» и обсудят его с режиссером - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
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В ДК «Ясная Поляна» туляки увидят фильм «Верблюжья дуга» и обсудят его с режиссером

В ДК «Ясная Поляна» туляки увидят фильм «Верблюжья дуга» и обсудят его с режиссером

Показ состоится 17 февраля в 19.00 в кинотеатре «Время кино» Дома культуры «Ясная Поляна».

После просмотра картины состоится беседа с туляками режиссера картины Виталия Суслина и продюсера Ларисы Олейник, которую будет модерировать кинокритик Евгений Майзель.

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Главный герой «Верблюжьей дуги» — простой сапожник, который живет в маленьком провинциальном городе и пишет мемуары о далеком детстве, желая оставить их на память своему сыну. В канун Нового года он узнает об одном волшебном море. Сапожник хочет увидеть это удивительное место, но путевка стоит дорого, а башмаков, требующих ремонта, не так много, чтобы хватило на путешествие. Он находит решение, обещающее осуществить его мечту…

«Верблюжья дуга»_02.jpg

Виталий Суслин — автор шести полнометражных картин, посвятивший свое кино русской провинции и населяющим ее «маленьким людям». 

В фильме снялись Александр Карнаушкин, Михаил Мальцев, Татьяна Алтынник, Елена Гладышева, Дмитрий Исаев. 

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