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«Вронский и другие»: тулякам расскажут об образе жизни офицеров русской гвардии
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

«Вронский и другие»: тулякам расскажут об образе жизни офицеров русской гвардии

Лекция историка Александра Шевырева состоится 10 февраля в 14.00 в Доме культуры «Ясная Поляна».

Историк, преподаватель исторического факультета МГУ Александр Шевырев прочтет тулякам лекцию «Вронский и другие: образ жизни русской гвардии во второй половине XIX века». 

Лев Толстой сделал одного из главных героев «Анны Карениной» Алексея Вронского гвардейским офицером. Туляки узнают, что представляла собой русская гвардия во второй половине XIX века и какие преимущества давала служба в элитных полках армии. Какие требования предъявлялись к кандидату на поступление в гвардейский полк и какие правила поведения существовали для офицеров гвардии.

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— С одной стороны, Вронский, в отличие от сановника Каренина, более свободен в выборе образа поведения и может позволить себе вольности, не свойственные чиновным особам, — замечает Александр Шевырев. — С другой стороны, эти вольности также регламентированы кодексом, только это уже кодекс офицерской чести и традиции поведения офицера гвардии. И серьезный, а не мимолетный роман с замужней женщиной вынуждает Вронского оставить службу.

Выступление Александра Шевырева приурочено к 150-летию с начала работы Льва Толстого над романом «Анна Каренина» и продолжит лекционный цикл, посвященный этому произведению.

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