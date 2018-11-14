Продюсер Сергей Сельянов: «Работать в кино я решил в тульском кинотеатре им. Бабякина»

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле прошла творческая встреча с самым успешным российским кинопродюсером Сергеем Сельяновым. Свой творческий путь он когда-то начинал в Туле, и признается, что к тулякам у него особое отношение.

О Туле и не только

– Я учился в 29-й тульской школе в Заречье. Любительским кино начал заниматься сначала на станции юных техников, где в числе прочей техники была киноаппаратура, а потом в любительской студии политехнического института. Это все незабываемые, прекрасные годы.

Когда мне было тринадцать, я однажды пошел в кинотеатр Бабякина, который располагался в начале проспекта Ленина, сейчас его уже нет, и посмотрел там три фильма Чарли Чаплина. После чего решил, что кино — это то, чем я хочу заниматься.

Потом уже, учась во ВГИКе, ездил в Тулу снимать кино, и к пятому курсу мы на политеховской киностудии тайком закончили полнометражный фильм «День ангела». Но, хотя никогда не говори никогда, к режиссуре больше не планирую возвращаться. Мне нравится делать то, чем я сейчас занимаюсь. Ведь режиссер может одновременно снимать только один фильм, а я не меньше десяти. Сейчас у меня в производстве семнадцать фильмов.

О новых проектах

– Я привез в Тулу презентации самых больших проектов, которые снимают сейчас в России. Первый из них — «Тайна печати дракона», продолжение фильма «Вий-3D». Это наш совместный проект с Китаем. Китай сейчас самый большой рынок, все хотят туда попасть. Но для этого надо с китайцами съесть много риса и выпить очень много водки. И лучше совместно пообедать не один раз. Потому что китайцы не могут подписать контракт, пока вы не сели вместе за стол и не посмотрели друг другу в глаза.

На «Тайну печати дракона» они делают большие ставки, считают, что в Китае этот фильм соберет очень серьезные деньги. Ну а мы рассчитываем на его успех в России. В фильме снимались многие легенды мирового и нашего кино. Фанатом проекта был Арнольд Шварценеггер, играл с удовольствием и с юмором. Они работали в паре с Джеки Чаном — легендой китайского и мирового кинематографа.

«Вратарь галактики» — это большая фантастическая картина, связанная с будущим, с инопланетянами. Ничего подобного в российском кино давно не было.

И, наконец, «Конек-горбунок», экранизировать который я мечтал давно, с 2002 года, наверное. Но тогда еще не было соответствующих технологий. И вот наконец час пробил. Это не мультфильм, это полноценное кино, в котором снимаются замечательные актеры Паулина Андреева, Павел Деревянко, Ян Цапник, Михаил Ефремов и другие. Выход проекта на большой экран намечен на весну 2020 года.

Современная киноиндустрия требует уже каких-то новых размахов, подходов. Для производства «Конька-горбунка» нам потребовалось найти помещения, которых нет ни в России, ни в Европе, — это три павильона площадью в 14−15 тысяч квадратных метров. Нечто подобное, и то единично, есть только в Китае, Канаде и США. Мы же снимали в цехах автозавода «Форд» во Всеволожске и на огромном современном складе в Петербурге. Построили для них соответствующие декорации, за которые борются сейчас несколько регионов, чтобы перевезти и поставить их после съемок к себе.

Снять кино — всё равно что запустить ракету в космос

После презентации новых фильмов Сергей Сельянов ответил на вопросы тульских зрителей.

– Каким должен быть сценарий, чтобы Вы захотели в него вложиться?

– На этот вопрос нет ответа, это дело чувственное, интуитивное. Обычно всё происходит просто: я дочитываю сценарий и понимаю, хочу или не хочу делать из него кино. Но правил никаких нет.

– В кадрах «Тайны печати дракона» виден Московский кремль. Это настоящий или декорации? Как вообще выбираете место для съемок?

– Кремль самый настоящий. Обычно всё либо рисуется, либо ищется в натуре, либо строится. Иногда и то, и другое, и третье одновременно. То, что попадает в кадр, — очень важно. Это часть мира картины, даже когда речь идет просто о городской истории. Талантливые люди находят то место, тот подъезд, ту улицу, которые наиболее точно передают месседж, который они хотят вложить в свой фильм. В общем, сначала мы работаем над проектом, потом проект работает над нами.

– Есть ли сейчас режиссеры, которые способны так же точно отображать действительность, как это делал Алексей Балабанов?

– Не нужно сравнивать режиссеров, это как девушек сравнивать. Балабанов был выдающимся режиссером. Но есть другие, со своим лицом. Например, Борис Хлебников. Образ современной женщины, который создала у него в «Аритмии» Ира Горбачева, очень точный. Получается, чувствует режиссер время? Наверное, чувствует. Так же как Балабанов? Наверное, не так. У каждой Машки свои замашки. И это правильно.

– Какой, на Ваш взгляд, самый удачный фильм из тех, что Вы выпустили?

– С моей точки зрения, у меня было два или три неудачных фильма из примерно ста. Остальные, независимо от отношения к ним окружающих, фестивальных наград, получились примерно такими, как я их видел. Я знал, что не надо снимать то кино, о котором я сказал. Сейчас я хотел бы, чтоб этих фильмов не было. Но если они есть, пусть живут.

– Вы смотрите кино как обычный зритель? Что понравилось из увиденного в последнее время?

– Если кино хорошее, я смотрю его как обычный зритель. Если честно, из того, что очень понравилось — это «Аритмия». Сейчас меня труднее эмоционально пробить, поразить каким-то режиссерским мастерством. За год таких фильмов набирается немного. «Аритмия» — она эмоциональная, трогает, цепляет — меня в том числе, как человека. И я рад, что имею к ней отношение.

– Хотя это совсем не коммерческий проект.

– Борис Хлебников — один из лучших наших режиссеров, и это один из лучших его фильмов. Это такая, по-моему, очень сегодняшняя история, с очень сегодняшними героями. В целом он про отношения в наш век, которые вроде бы зыбкие, и вроде их не разорвать. В кинотеатрах России «Аритмию» посмотрели 350 000 человек, что очень много для такого кино, поэтому можно считать его успешным. Но эта цифра очень существенна для авторского кино и ничтожна для массового. У нас зритель не хочет платить за поход на такой фильм. Начать с того, что у него денег нет, и второе — просто не хочет, потому что можно посмотреть бесплатно в интернете или по телевизору.

– Много ли творчества в работе продюсера? Или в основном это бумажная работа, переговоры, заключение договоров и тому подобное?

– Всего понемножку. Но главное в работе продюсера — это творческая, креативная составляющая. Ее можно свести к одному слову — выбор. Продюсер должен уметь правильно выбирать. Обычно доработка даже интересного сценария составляет полтора года. И вся эта работа ведется под руководством продюсера, который с самого начала придумывает какую-то идею, приглашает под нее сценаристов, режиссера. Он управляет процессом.

То же касается и авторского кино, оно продюсерское насквозь.

В авторском проекте продюсер подставляет плечо режиссеру, который, находясь внутри процесса, не всегда видит, что фильм длинноват или имеет какие-то другие недостатки. Ему обычно всё нравится. Сделать фильм — это как построить микрорайон, запустить ракету; очень разнообразное, разновекторное производство.

– Бывают у Вас серьезные разногласия с режиссерами?

– Хотелось как-то пошутить по этому поводу, но не буду. Есть такое скучное слово: сотрудничество. Важно, чтобы режиссер меня слышал. Если этой химии нет, значит, я с этим режиссером больше работать не буду. Но это не приказная история, это диалог.

– А то, что Вы сами когда-то были режиссером, помогает в сегодняшней деятельности?

– У меня нет страсти влезать в фильм. Но мне очень помогает, что я был режиссером. Продюсер должен хорошо разбираться в двух вещах — драматургии и монтаже, остальное понимать. Режиссура была моим фундаментом продюсирования. Но дальше на съемочную площадку должна толкать страсть. Меня страсть толкает сидеть в кабинете и руководить семнадцатью картинами одновременно.

Досье Myslo

Сергей Сельянов.

Родился 21 августа 1955 года.

В 1972-1975 гг. учился в Тульском политехническом институте, где снимал фильмы на любительской киностудии.

Дебютный полнометражный фильм «День ангела» снял в Туле совместно с Николаем Макаровым в 1980 году (фильм вышел на экраны в 1988 году). В 1980 году окончил сценарный факультет ВГИКа, в 1989 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Ролана Быкова).

В 1992 году организовал и возглавил кинокомпанию «СТВ».

Продюсер более 40 художественных и документальных фильмов, отмеченных на российских и международных кинофестивалях.

Соучредитель студии анимационного кино «Мельница».

Продюсер фильмов и мультфильмов, таких как «Салют-7», «Брат», «Аритмия», «Кукушка», «Кококо», «Монгол», «Призрак», серий мультфильмов о богатырях, Иване Царевиче и Сером Волке и многих других.