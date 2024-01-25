В России состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита» с тулячкой Юлией Снигирь

В российских кинотеатрах стартовали показы фильма «Мастер и Маргарита». Работа над картиной длилась пять лет, бюджет фильма — 1,2 млрд рублей.

Режиссер Михаил Локшин сняла картину по мотивам романа Михаила Булгакова. Как пишет ТАСС, опрошенные ими критики и зрители, которые уже посетили премьерный показ, считают новую картину событием, называют ее смелой попыткой «дописать» Булгакова. Новый фильм не является прямой экранизацией романа.

Действие картины происходит в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги избегают общества писателя. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и он берется за новый роман. Его новый герой — загадочный Воланд (его сыграл немецкий актер Август Диль).

В картине также снялись Юрий Колокольников, Алексей Розин, Полина Ауг, Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Дмитрий Лысенков, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник. Роль кота Бегемота озвучил Юра Борисов.