Исторический музей собирает для новой выставки свадебные фотографии туляков

Фото: предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея

Она познакомит всех с забытыми и во многом утраченными свадебными традициями русского народа, напомнит об их истоках и содержании. Посетители увидят памятники праздничной и повседневной крестьянской культуры XVIII – начала XX века и совершат путешествие по традиционному обряду.

Сотрудники филиала ГИМ предлагают тулякам дополнить экспозицию, поделившись с музеем свадебными фотографиями и рассказами о том, как, где и когда происходило одно из самых знаменательных событий в их жизни.

Для участия в акции достаточно прислать на электронный адрес [email protected] отсканированные свадебные фотографии прошлых лет, а также информацию о месте, дате события и полные ФИО супругов. Желателен короткий рассказ о мероприятии и контакты автора истории.

Фотографии также можно отсканировать непосредственно в музее (Тула, ул. Металлистов, д. 10). Акция продлится до 1 апреля, подробности можно узнать по телефону: 77-31-65.