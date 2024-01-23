В Веневе мужчина ограбил магазин

В Веневском районе полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратилась директор магазина: женщина заявила, что неизвестный схватил в торговом зале две бутылки водки, после чего убежал. Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка смогли установить личность подозреваемого.

Им оказался безработный, ранее судимый 31-летний местный житель. Мужчина задержан и сознался в совершении преступления. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.