  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Веневе мужчина ограбил магазин - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Веневе мужчина ограбил магазин

В Веневе мужчина ограбил магазин

Утащил две бутылки водки.

В Веневском районе полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратилась директор магазина: женщина заявила, что неизвестный схватил в торговом зале две бутылки водки, после чего убежал. Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка смогли установить личность подозреваемого. 

Им оказался безработный, ранее судимый 31-летний местный житель. Мужчина задержан и сознался в совершении преступления. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:10 0
Другие статьи по темам
Прочее
грабежпроисшествиякриминалполициядежурная частьВенев

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

И воздух свежее, и кадры – огонь: туляки чаще использовали интернет на Камчатке, чем в крупных городах
И воздух свежее, и кадры – огонь: туляки чаще использовали интернет на Камчатке, чем в крупных городах
Тульский экзотариум приглашает взрослых и детей на лекции по сортировке пластика
Тульский экзотариум приглашает взрослых и детей на лекции по сортировке пластика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.