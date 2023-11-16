  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Грузовикам наконец-то запретили поворачивать на ул. Генерала Маргелова в Туле - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Грузовикам наконец-то запретили поворачивать на ул. Генерала Маргелова в Туле
Фото Сергея Старикова

Грузовикам наконец-то запретили поворачивать на ул. Генерала Маргелова в Туле

Кроме того, на троллейбусной станции «Южная» ввели новую схему движения.

16 ноября на Зеленстрое установили новые дорожные знаки. Теперь грузовикам запрещено поворачивать с пр. Ленина на ул. Генерала Маргелова в Туле. Благодаря этому большегрузы перестанут попадать в «узкую уличную ловушку», выбраться из которой они могли только благодаря помощи сотрудников ГИБДД.

photo_2023-11-16_14-14-03 (3).jpg

Кроме того, обновили схему движения на станции «Южная». В частности, участок дороги за «Бургер Кингом» сделали односторонним, а на краю кольца запретили остановку. Также автомобилистам запрещен один из двух поворотов с пр. Ленина, чтобы они не создавали помеху общественному транспорту.

photo_2023-11-16_14-14-04.jpg

photo_2023-11-16_14-14-04 (2).jpg

Напомним, ул. Генерала Маргелова не раз оказывалась перекрыта из-за фур, которые заезжали туда по навигатору. Только доехав до места, где из-за габаритов было нельзя повернуть и развернуться, водители понимали, что попали в западню.

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 15:05 +3
Другие статьи по темам
Событие
дорожное движениедорожные знакизастряла фура
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле отметили День самбо
В Туле отметили День самбо
Туляков приглашают сняться в массовке нового сериала «Курьеры»
Туляков приглашают сняться в массовке нового сериала «Курьеры»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.