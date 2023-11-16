Грузовикам наконец-то запретили поворачивать на ул. Генерала Маргелова в Туле

Фото Сергея Старикова

16 ноября на Зеленстрое установили новые дорожные знаки. Теперь грузовикам запрещено поворачивать с пр. Ленина на ул. Генерала Маргелова в Туле. Благодаря этому большегрузы перестанут попадать в «узкую уличную ловушку», выбраться из которой они могли только благодаря помощи сотрудников ГИБДД.

Кроме того, обновили схему движения на станции «Южная». В частности, участок дороги за «Бургер Кингом» сделали односторонним, а на краю кольца запретили остановку. Также автомобилистам запрещен один из двух поворотов с пр. Ленина, чтобы они не создавали помеху общественному транспорту.

Напомним, ул. Генерала Маргелова не раз оказывалась перекрыта из-за фур, которые заезжали туда по навигатору. Только доехав до места, где из-за габаритов было нельзя повернуть и развернуться, водители понимали, что попали в западню.