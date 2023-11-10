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«Весело»: The Hatters выпустила новый клип, снятый в Тульской области

«Весело»: The Hatters выпустила новый клип, снятый в Тульской области

«Уходи, моя тоска, сегодня праздник без тебя, завтра разберемся, а сегодня... Весело!» – уже сегодня видео доступно для просмотра.

10 ноября группа The Hatters выпустила клип на новую песню «Весело». Местом съемки клипа стала площадка фестиваля «Дикая Мята» в Бунырево. 

The Hatters сняли философскую короткометражку: новый клип наполнен аллегориями и образами, навевающими ассоциации то с классическими картинами Эмира Кустурицы, то с режиссерским почерком Тима Бёртона.

Под жизнерадостный мотив развертывается повествование о бегстве от внутренней печали, финал которого не озвучивается, но воплощается в каждой ноте размашистого припева. При этом, касаясь самых глубоких переживаний, The Hatters избегают уныния, говоря, что по-настоящему весело может быть только тогда, когда праздник происходит не только вокруг, но и внутри каждого из нас.

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Автор:
сегодня, в 11:59 +1
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