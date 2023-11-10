  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области хотят запретить мигрантам водить маршрутки и работать в общепите - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области хотят запретить мигрантам водить маршрутки и работать в общепите
Фото из архива Myslo

В Тульской области хотят запретить мигрантам водить маршрутки и работать в общепите

Речь идет о тех, кто работает по патенту.

В Тульской области хотят отказаться от привлечения иностранных граждан к работе на общественном городском и пригородном пассажирском транспорте, к розничной торговле алкоголем и табачными изделиями, а также продуктов питания и напитков. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на проект указа губернатора Алексея Дюмина.

— Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Тульской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности. <…> Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах; торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах, <…> деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, — говорится в документе.

Как уточняется, до 1 января 2024 года хозяйствующим субъектам необходимо «привести численность используемых иностранных работников в соответствии с настоящим указом».

Проект указа должен пройти антикоррупционную экспертизу. 

Отметим, что в данный момент указанный документ на сайте правительства отсутствует.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:37 +8
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мигрантымаршрутки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мошенники стали звонить через приложения для объявлений
Мошенники стали звонить через приложения для объявлений
«Весело»: The Hatters выпустила новый клип, снятый в Тульской области
«Весело»: The Hatters выпустила новый клип, снятый в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.