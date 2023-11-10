В Тульской области хотят запретить мигрантам водить маршрутки и работать в общепите

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Речь идет о тех, кто работает по патенту.

В Тульской области хотят отказаться от привлечения иностранных граждан к работе на общественном городском и пригородном пассажирском транспорте, к розничной торговле алкоголем и табачными изделиями, а также продуктов питания и напитков. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на проект указа губернатора Алексея Дюмина.

— Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Тульской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности. <…> Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах; торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах, <…> деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, — говорится в документе.

Как уточняется, до 1 января 2024 года хозяйствующим субъектам необходимо «привести численность используемых иностранных работников в соответствии с настоящим указом».

Проект указа должен пройти антикоррупционную экспертизу.

Отметим, что в данный момент указанный документ на сайте правительства отсутствует.