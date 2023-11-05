В «Ночь искусств» в «Добродее» зажгли свет в окне и показали резные наличники Тулы

Фото предоставлены пресс-службой «Добродея»

В этот день в творческом пространстве «Девятка» с аншлагом прошла встреча с кинорежиссером, народной артисткой России Аллой Суриковой и известной саксофонисткой Вероникой Кожухаровой. Вечер прошел при аншлаге, в уютной дружеской обстановке. Алла Ильинична уже не первый раз встречается со зрителями в Туле и каждый раз она приезжает с новой программой. На этот раз темой встречи стали кино и музыка.

Кинорежиссер рассказала о своих фильмах, в которых есть музыкальные произведения знаменитых композиторов или в которых роли исполняют известные певцы и музыканты. Она представила фрагменты своих фильмов, а музыку из них исполнила одна из лучших современных саксофонисток Вероника Кожухарова.

В ретрокинотеатре «Майский» прошли бесплатные кинопоказы. Туляки увидели историческую ленту «Минин и Пожарский», биографическую киноповесть «Чайковский», видеоролики об этнографических экспедициях в тульские глубинки.

Вечером состоялась презентация инклюзивно-просветительского проекта «Свет окна», реализованного Объединением центров развития культуры в партнерстве с АНО «Артель». При реализации проекта используются средства бюджета Тульской области. Благодаря этому проекту в ремесленном дворе «Добродей» появились образцы деревянных наличников, украшавших в конце XIX - начале XX веков фасады тульских домов. Также созданы их уменьшенные копии, с помощью которой прошли первые тифлоэкскурссии для слабовидящих людей.

Гости совершили экскурсию по Резной улице, где с помощью мультимедийных технологий и голосового помощника Алисы представлена история деревянной Тулы. Ни в одном из малочисленных музеев России, посвященных наличнику, не используются IT-технологии, а в России не существует музеев наличников, в экспозиции которых были бы представлены экспонаты, демонстрирующие характерные особенности тульского резного декора.

- Примечательно, что проект «Тульский резной наличник», который в 2017 году был инициирован Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым продолжает свое развитие. Обновляются не только экспозиции музейно-выставочного комплекса, но и создаются новые проекты, основанные на тульском деревянном зодчестве, - сказала на открытии проекта министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

В «Ночь искусств» в музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» прошли первые экскурсии обновленного проекта дополненной реальности, реализованного в рамках нацпроекта «Культура». Год назад в локациях ремесленного двора появился виртуальный экскурсовод, созданный на платформе Яндекса. Голосовой помощник Алиса проводит экскурсии по двору и викторины. Новый проект расширил существующие функции дополненной реальности и позволил детально рассмотреть элементы тульской домовой резьбы, узнать особенный почерк тульских зодчих.

Новые экскурсии позволят увидеть отличительные черты деревянных наличников в разных районах Тулы – Центрального, Зареченского, Советского, Пролетарского или Привокзального.

Кроме того, в музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» появилась цифровая галерея, которая может познакомить с различными традициями и промыслами.

- Каждый раз, готовясь к «Ночи искусств», мы стараемся удивить наших гостей интересной интерактивной программой и новыми проектами. А еще мы стараемся знакомить с традицией с помощью современных инструментов, которые в век цифровых технологий близки каждому из нас. А чтобы это знакомство было понятным и запомнилось, мы рассказываем о нашем общем культурном наследии через призму инновации, - отметила директор Объединения центров развития культуры Тульской области Елена Арбекова.

Посетители ремесленного двора могли посетить кустарное кафе, сфотографироваться в колоритных фотозонах, попробовать себя на мастер-классах по ковке, пирографии, плотницкому делу. Интерактивная программа «В каждом окошке» представила возможность стать участником «Тульской вечерки», на которой гости разучивали бытовые танцы, участвовали в конкурсах и мастер-классах по женским ремеслам.

Завершилась «Ночь искусств» церемонией зажжения керосиновых фонарей. Фонарщик прошел по алее и как в давние времена зажег свет на улицах Тулы.