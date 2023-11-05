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Тульская область присоединилась ко Всероссийской акции «Ночь искусств»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область присоединилась ко Всероссийской акции «Ночь искусств»

4 ноября в учреждениях культуры Тульской области прошла традиционная ежегодная акция «Ночь искусств».

В этом году она была приурочена ко Дню народного единства и прошла под девизом «Россия объединяет».

Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и дома культуры провели тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.

— В этом году Всероссийская акция «Ночь искусств» прошла не только в крупных районных учреждениях культуры, но и, что примечательно, в сельских ДК и библиотеках, которые были модернизированы, в том числе, в рамках нацпроекта «Культура». Всего в афише более 200 мероприятий. Их участниками стали более 30 тысяч человек, — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

В творческом пространстве «Девятка» прошла встреча туляков с кинорежиссером, народной артисткой России Аллой Суриковой и известной саксофонисткой Вероникой Кожухаровой. 

В ретрокинотеатре «Майский» прошли бесплатные кинопоказы российских фильмов. А в ремесленном дворе «Добродей» состоялась презентация инклюзивно-просветительского проекта «Свет окна». Благодаря этому проекту в «Добродее» появились образцы деревянных наличников, украшавших фасады тульских домов конца XIX — начала XX веков. А также — их уменьшенные копии, с помощью которых прошли первые тифлоэкскурссии для слабовидящих людей.

Гости ремесленного двора совершили экскурсию по Резной улице, где с помощью мультимедийных технологий и голосового помощника Алисы представлена история деревянной Тулы.

В рамках акции Тульская областная филармония дала ряд концертов. Так, Губернаторский духовой оркестр выступил для пассажиров в зале ожидания Московского железнодорожного вокзала.

Традиционно главной концертной площадкой стал Дом Дворянского собрания. Здесь, в Колонном зале, состоялся концерт камерной музыки с участием заслуженного артиста России Якова Соловьева и струнного трио «Strings». А в Камерном зале свой первый концерт дал новый филармонический коллектив — джазовый квартет.

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В «Ночь искусств» в музеях региона посетители не только ознакомились с постоянными экспозициями, но и стали участниками разнообразных культурно-познавательных мероприятий: квестов, лекций, мастер-классов.

Так, в Тульском государственном музее оружия для молодежных команд провели интеллектуальный блиц-турнир «Знай наше!». В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» гостям показали моноспектакль «Скажи мне правду о войне», а после — угостили яснополянской выпечкой на чаепитии в литературном кафе «Стива».

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В музее «Тульские самовары» посетители пообщались с современным самоварным мастером, туляком Александром Рыбаковым.

В Выставочном зале прошла творческая встреча с тульским художником Александром Майоровым. Напомним, сейчас там проходит его персональная выставка. Здесь же состоялись лекции по киноискусству и фотосъемке.

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Посетители Тульского областного краеведческого музея стали слушателями авторской лекции краеведа Владимира Шарикова. Музыкальные гостиные прошли в мемориальном музее Н. И. Белобородова, музее П. Н. Крылова, Тульском музее изобразительных искусств. А за приключениями можно было отправиться в Музей обороны Тулы. Посетителям предложили интерактивный маршрут «С картой по музею», экскурсию с элементами ролевой командной игры «Музейный следопыт», театрализованную экскурсию «Победа одна на всех» и командную игру «Россия в деталях».

В Тульском областном театре юного зрителя прошла онлайн-лекция «Театр: встреча с искусством — источник и условие развития личности».

В областной научной библиотеке большой интерес вызвали музыкально-поэтический квартирник на Тургеневской и литературно-танцевальное шоу «Жаркий ветер с Востока». А в Тульском областном колледже культуры и искусства гостей пригласили на иммерсивный спектакль-поиск, созданный на основе деятельности поисково-спасательных отрядов.

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На хореографическом занятии «Танцевальное содружество» показали народные танцы. На мастер-классе желающие разучили элементы русской пляски, аварского и башкирского танца.

В творческом индустриальном кластере «Октава» прошли поэтический перформанс «Голос поэзии» и лекция искусствоведа, куратора Государственной Третьяковской галереи Игоря Волкова.

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вчера, в 22:15 −1
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