Жители Ефремова обнаружили запертую в машине собаку

Фото телеграм-канал «Тула жесть»

По словам местных, она уже несколько дней сидит в автомобиле и истошно лает.

Собака несколько дней сидит в запертом автомобиле без воды и еды. Об этом 5 ноября рассказали ефремовцы, скинув видео в телеграм-канал «Тула жесть».

На кадрах ребёнок подходит к авто с армянскими номерами. Предположительно, машина припаркована на ул. Дружба.

– Видишь, машина, там пёсик сидит, – сообщил мальчик, снимая салон, в котором истошно лает собака.

– Собачонка уже несколько дней сидит без воды и еды в закрытой машине. Хозяин, срочно отзовись! Или разобьём стекло. Срочный репост! Пёсик может погибнуть! – написал аноним.

UPD. 22.37.: Как сообщили местные жители, сегодня вечером вызвали спасателей. Автомобиль вскрыли. Дальнейшая судьба собаки неизвестна. Однако очевидцы утверждают: животное сидело запертым без еды и воды четыре дня.

Напомним, 1 ноября в Москве произошла похожая история. Четверо суток кот сидел запертым в автомобиле без еды и воды. По словам очевидцев, хозяина задержали оперативники. Неравнодушные сотрудники парковки вызвали полицейских, те, в свою очередь, ждали МЧС. За несколько минут спасатели открыли дверь отмычкой. В итоге кот отправился на передержку к сотруднику прокуратуры, – пишет издание msk.kp.ru.