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Жители Ефремова обнаружили запертую в машине собаку
Фото телеграм-канал «Тула жесть»

Жители Ефремова обнаружили запертую в машине собаку

По словам местных, она уже несколько дней сидит в автомобиле и истошно лает.

Собака несколько дней сидит в запертом автомобиле без воды и еды. Об этом 5 ноября рассказали ефремовцы, скинув видео в телеграм-канал «Тула жесть». 

На кадрах ребёнок подходит к авто с армянскими номерами. Предположительно, машина припаркована на ул. Дружба.

– Видишь, машина, там пёсик сидит, – сообщил мальчик, снимая салон, в котором истошно лает собака.

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– Собачонка уже несколько дней сидит без воды и еды в закрытой машине. Хозяин, срочно отзовись! Или разобьём стекло. Срочный репост! Пёсик может погибнуть! – написал аноним.

UPD. 22.37.: Как сообщили местные жители, сегодня вечером вызвали спасателей. Автомобиль вскрыли. Дальнейшая судьба собаки неизвестна. Однако очевидцы утверждают: животное сидело запертым без еды и воды четыре дня. 

Напомним, 1 ноября в Москве произошла похожая история. Четверо суток кот сидел запертым в автомобиле без еды и воды. По словам очевидцев, хозяина задержали оперативники. Неравнодушные сотрудники парковки вызвали полицейских, те, в свою очередь, ждали МЧС. За несколько минут спасатели открыли дверь отмычкой. В итоге кот отправился на передержку к сотруднику прокуратуры, – пишет издание msk.kp.ru.

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Автор:
вчера, в 22:26 −1
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