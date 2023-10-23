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В Туле пройдет гала-концерт фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре»
Фото: медиацентр Объединения центров развития культуры Тульской области.

В Туле пройдет гала-концерт фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре»

Гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа.

4 ноября, в День народного единства, в Тульской областной филармонии пройдет гала-концерт XVII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре». Он завершит цикл мероприятий фестиваля и станет заключительным событием года.

В этот день гостей праздника ждет интерактивная программа «Чайные традиции народов мира». Желающие познакомятся с особенностями чаепития русского, азербайджанского, таджикского, еврейского, цыганского, молдавского и дагестанского народов.

Взрослые и дети смогут поучаствовать в мастер-классе «Найди общий язык». Он позволит окунуться в языковое пространство разных культур и познакомиться с лексикой другого народа.

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Кроме того, гости смогут поиграть в национальные игры народов, проживающих в регионе, посетить выставки самоваров и обновленную «Этногалерею „Портрет нации“», услышать «Самоварную кантату» в исполнении студентов Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского, принять участие в интерактивной программе «Карусель культур». 

Завершится праздник гала-концертом представителей национальных культур, проживающих на территории региона.

Начало в 14.00. Вход свободный.

Адрес: г. Тула, проспект Ленина, 51. Телефон для справок: +7 (4872) 70-43-57.

Возрастное ограничение 6+.

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