Опубликован календарь матчей тульских команд на ближайшую неделю

Фото Алексея Пирязева.

Болеем за наших!

Министерство спорта региона опубликовало расписание матчей тульских команд на текущую неделю.

Хоккей

25 октября — АКМ начинает новую домашнюю серию, первый соперник — «Ижсталь». Игра пройдет в Ледовом дворце Тулы в 19.00.

26 октября — «Академия Михайлова-Юниор» примет на своем льду столичный «Спартак», начало в 13.00.

26 октября — «Академия Михайлова» сыграет первый домашний матч новой серии с «Русскими Витязями», начало в 19.00.

27 октября — АКМ сыграет в Туле с пермским «Молотом», начало матча в 19.00.

28 октября — «Академия Михайлова» — «Динамо-Шинник», начало игры в 13.00.

29 октября — АКМ поборется за очки с «Торосом», домашний матч начнется в 13.00.

31 октября — заключительный домашний матч АКМ проведет с ХК «Челны», начало встречи в 19.00.

Волейбол

25 октября — «Тулица» принимает на своей площадке нижегородскую «Спарту». Игра пройдет в «Тула-Арене» в 19.00.

Футбол

27 октября — «Арсенал» сыграет в Грозном против «Алании», стартовый свисток в 16.30.