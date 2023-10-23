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  4. Опубликован календарь матчей тульских команд на ближайшую неделю - Новости тульского спорта - MySlo.ru
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Опубликован календарь матчей тульских команд на ближайшую неделю
Фото Алексея Пирязева.

Опубликован календарь матчей тульских команд на ближайшую неделю

Болеем за наших!

Министерство спорта региона опубликовало расписание матчей тульских команд на текущую неделю.

Хоккей

25 октября — АКМ начинает новую домашнюю серию, первый соперник — «Ижсталь». Игра пройдет в Ледовом дворце Тулы в 19.00.

26 октября — «Академия Михайлова-Юниор» примет на своем льду столичный «Спартак», начало в 13.00.

26 октября — «Академия Михайлова» сыграет первый домашний матч новой серии с «Русскими Витязями», начало в 19.00.

27 октября — АКМ сыграет в Туле с пермским «Молотом», начало матча в 19.00.

28 октября — «Академия Михайлова» — «Динамо-Шинник», начало игры в 13.00.

29 октября — АКМ поборется за очки с «Торосом», домашний матч начнется в 13.00.

31 октября — заключительный домашний матч АКМ проведет с ХК «Челны», начало встречи в 19.00.

Волейбол

25 октября — «Тулица» принимает на своей площадке нижегородскую «Спарту». Игра пройдет в «Тула-Арене» в 19.00.

Футбол

27 октября — «Арсенал» сыграет в Грозном против «Алании», стартовый свисток в 16.30.

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Фотограф:
сегодня, в 15:16 −1
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