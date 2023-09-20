  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. «Пять жар-птиц в поместье ворона»: в Туле поставили мистический детектив - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Пять жар-птиц в поместье ворона»: в Туле поставили мистический детектив
Фото Алексея Пирязева.

«Пять жар-птиц в поместье ворона»: в Туле поставили мистический детектив

Его премьера состоится 23 сентября в 19.00 в театре «Эрмитаж». Так что всех любителей запутанных историй приглашают в Ликерку Лофт.

Пьесу «Пять жар-птиц в поместье ворона» написал американский драматург Дон Нигро. Действие происходит в 1905 году.

В поместье Рейвенскрофт, что в переводе с английского означает «Вороний хутор», приезжает инспектор Раффинг, чтобы расследовать загадочное происшествие — гибель конюха. Что это — несчастный случай или убийство? И первое ли это преступление в уединенном поместье, где живут пять женщин, у каждой из которых свой скелет в шкафу?

https://img.myslo.ru/Contents/36/ca/b554-ad7b-4949-be81-7f1fa0299394/f07ac67a-2d2e-49f3-8d8a-e2794ea98663.jpg

Удастся ли инспектору разобраться во всех тайнах Рейвенскрофта, зрители узнают, посмотрев спектакль.

Елена Королева, художественный руководитель театра «Эрмитаж», режиссера-постановщик спектакля «Пять жар-птиц в поместье ворона»:
 

Елена Королева

Это удивительная история, и она о многом. Об отношениях между мужчиной и женщиной, между матерью и дочерью. Это история об отношении полов. Плюс ко всему, это детективная история. Именно с ее помощью и выясняется правда. И вот тут вопрос: а нужна ли такая правда? Или все-таки лучше ее скрыть. 

Возрастное ограничение нашего спектакля 16+. Молодежи должно быть интересно. Это спектакль исторический. Специально для него мы два месяца учились танцевать аргентинское танго, оно как раз начало расцветать в начале ХХ века. Нас учил профессиональный тангерос.

Декорации спектакля очень лаконичны. И как нам рассказала режиссер, место действия нереальное — это происходит в голове главного инспектора. Его роль играет один из самых востребованных актеров театра Александр Багно. Компанию ему составляют пять очаровательных женщин. 

PAV-1448.jpg

— Мой персонаж — хозяйка поместья, миссис Рейвенскрофт, — рассказывает Елена Королева. — В ее жизни было много мрачных историй, некоторые из которых отразятся на ее поведении.

Исполнитель главной роли Александр Багно признался, что играть в этом спектакле ему очень нравится. Еще бы — он один и вокруг — пять женщин!

PAV-1414.jpg

— После постановки спектакля мы стали очень близки, все очень сдружились. Теперь наш театр можно смело называть «обнимательным». Было очень много репетиций по танго, где идет близкий контакт с партнершей. И после этого мы стали гораздо больше обниматься и в жизни. 

Пьеса интересная! И мой персонаж тоже. Я не похож на него совсем. Мне пришлось перестраивать свой характер под героя, быть более жестким, сухим, сдержанным. В жизни я другой. 

https://img.myslo.ru/Contents/36/ca/b554-ad7b-4949-be81-7f1fa0299394/5de8800f-9381-4351-ac3e-248545eccdde.jpg

Сам я люблю читать детективы, пытаюсь угадать, кто же преступник, но не всегда получается, даже на середине книги. В нашем спектакле я надеюсь, что интрига сохранится до самого финала. 

Кстати, пьесу «Пять жар-птиц в поместье ворона» в Туле раньше не ставили, так что в субботу, 23 сентября, зрителей ждет премьера в квадрате! 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 19:50 0
Другие статьи по темам
Событие
спектакльпремьерадетективтеатр Эрмитаж
Люди
Елена КоролеваАлександр Багно
Место
ТулаЛикерка лофт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Банк России приглашает туляков на День открытых дверей
Банк России приглашает туляков на День открытых дверей
«Не можем приготовить еду и помыться!»: жители дома по ул. Дементьева в Туле неделю живут без газа
«Не можем приготовить еду и помыться!»: жители дома по ул. Дементьева в Туле неделю живут без газа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.