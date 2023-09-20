«Пять жар-птиц в поместье ворона»: в Туле поставили мистический детектив

Фото Алексея Пирязева.

Его премьера состоится 23 сентября в 19.00 в театре «Эрмитаж». Так что всех любителей запутанных историй приглашают в Ликерку Лофт.

Пьесу «Пять жар-птиц в поместье ворона» написал американский драматург Дон Нигро. Действие происходит в 1905 году.

В поместье Рейвенскрофт, что в переводе с английского означает «Вороний хутор», приезжает инспектор Раффинг, чтобы расследовать загадочное происшествие — гибель конюха. Что это — несчастный случай или убийство? И первое ли это преступление в уединенном поместье, где живут пять женщин, у каждой из которых свой скелет в шкафу?

Удастся ли инспектору разобраться во всех тайнах Рейвенскрофта, зрители узнают, посмотрев спектакль.

Елена Королева, художественный руководитель театра «Эрмитаж», режиссера-постановщик спектакля «Пять жар-птиц в поместье ворона»:



Елена Королева Это удивительная история, и она о многом. Об отношениях между мужчиной и женщиной, между матерью и дочерью. Это история об отношении полов. Плюс ко всему, это детективная история. Именно с ее помощью и выясняется правда. И вот тут вопрос: а нужна ли такая правда? Или все-таки лучше ее скрыть. Возрастное ограничение нашего спектакля 16+. Молодежи должно быть интересно. Это спектакль исторический. Специально для него мы два месяца учились танцевать аргентинское танго, оно как раз начало расцветать в начале ХХ века. Нас учил профессиональный тангерос.

Декорации спектакля очень лаконичны. И как нам рассказала режиссер, место действия нереальное — это происходит в голове главного инспектора. Его роль играет один из самых востребованных актеров театра Александр Багно. Компанию ему составляют пять очаровательных женщин.

— Мой персонаж — хозяйка поместья, миссис Рейвенскрофт, — рассказывает Елена Королева. — В ее жизни было много мрачных историй, некоторые из которых отразятся на ее поведении.

Исполнитель главной роли Александр Багно признался, что играть в этом спектакле ему очень нравится. Еще бы — он один и вокруг — пять женщин!

— После постановки спектакля мы стали очень близки, все очень сдружились. Теперь наш театр можно смело называть «обнимательным». Было очень много репетиций по танго, где идет близкий контакт с партнершей. И после этого мы стали гораздо больше обниматься и в жизни.

Пьеса интересная! И мой персонаж тоже. Я не похож на него совсем. Мне пришлось перестраивать свой характер под героя, быть более жестким, сухим, сдержанным. В жизни я другой.

Сам я люблю читать детективы, пытаюсь угадать, кто же преступник, но не всегда получается, даже на середине книги. В нашем спектакле я надеюсь, что интрига сохранится до самого финала.

Кстати, пьесу «Пять жар-птиц в поместье ворона» в Туле раньше не ставили, так что в субботу, 23 сентября, зрителей ждет премьера в квадрате!