Банк России приглашает туляков на День открытых дверей

Фото из архива Myslo

Гости смогут окунуться в историю банковского дела и в современный мир финансов.

Сотрудники тульского отделения Центробанка проведут экскурсию и расскажут о развитии банковского дела, создании российских денег и памятных монетах, посвященных Тульской области.

Кроме того, они раскроют секреты, которые помогут не попасться на удочку кибермошенников и научиться распознавать подлинность российских купюр. Квест «Мои финансы в порядке» поможет проверить знания в области финансов, а юных участников ждет интерактивная площадка.

Для участия нужна предварительная запись на сайте Банка России: потребуется указать свои паспортные данные и адрес электронной почты, на который придёт входной билет. Все подробности можно уточнить по телефонам: 32-52-25 и 32-52-32. При себе нужно будет иметь паспорт.