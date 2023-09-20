«Не можем приготовить еду и помыться!»: жители дома по ул. Дементьева в Туле неделю живут без газа

В «Тулагоргазе» объясняют: пока все жильцы не пустят газовиков в свои квартиры, газ не вернут.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Наталья Денисенко, которая рассказала о проблеме жильцов дома №16 по ул. Дементьева:

— У 86-летней бабушки с 13 сентября нет газа, газовщики отключили колонку, и старый человек не может варить еду, у нее нет горячей воды. Долгов за газ у нее нет. На подъезде висит такое объявление:

Квартира бабушки даже не по тому стояку, а газ ей не включают. Администрация ответа на обращения не дает...

Почему за должников должны страдать жильцы, которые вовремя оплачивают и на все проверки всегда пускают?

Кто придумал такой закон, по которому за счет 86-летнего пенсионера выбивают долги из должников?

За разъяснениями Myslo обратился в АО «Тулагоргаз». И вот что там пояснили:

- Специалисты АО «Тулагоргаз» проводили плановое техническое обслуживание газового оборудования с проверкой газопроводов на герметичность с временной приостановкой газа в доме № 16 по ул. Дементьева. В ходе контрольной опрессовки — проверки общих стояков воздухом приборы зафиксировали падение давления, что указывало на утечку газа. Газовикам необходим доступ для проверки оборудования во всех квартирах.

В настоящее время доступ не обеспечен в квартиры № 25, 37, 41, 42.

Газоснабжение будет восстановлено после обеспечения доступа в указанные квартиры и проведения всех необходимых работ.