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Туляков приглашают на спектакль с Павлом Прилучным

Туляков приглашают на спектакль с Павлом Прилучным

8 апреля в Городском концертном зале покажут комедию «Авантюристы поневоле». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Спектакль по пьесе Александра Коровкина «Тётки» в постановке Александра Мохова, хорошо известного зрителю по киноролям в «Иване Чонкине», «Сибирском цирюльнике», «Мужской работе» и других фильмах и сериалах.

Таким образом он выступит сразу в двух ипостасях: талантливого режиссера и блистательного актера, сыгравшего одну из ролей в «Авантюристах поневоле».
 
В тихую и размеренную жизнь двух пожилых сестер, состоящую из домашних хлопот, приема лекарств и приготовления пирожков, врывается вихрь невероятных событий. Непонятно откуда взявшийся в пирожках мышьяк, от которого умирает вызванный тетушками оконный мастер. Невесть откуда возникшие племянники — личности подозрительные и безалаберные.
 
Проныра-чиновник, пытающийся выселить старушек из особнячка на окраину. И всё это постепенно закручивается в сумасшедшую спираль удивительных, озорных, в меру фривольных и комичных ситуаций.
 
Чего только стоит знаменитый «мажор» Павел Прилучный в женском платье. Именно он играет одного из племянников, самого непутевого, да еще и сбежавшего из тюрьмы. Его образ сексапильной блондинки не только безупречен, но и раскрывает Павла как талантливого комедийного актера. А Раиса Рязанова? Звезда оскароносного фильма «Москва слезам не верит». Сам Мохов в роли полицейского. Проходных ролей нет. И это подтверждают восторженные отзывы зрителей не только российских, но и многих зарубежных городов, в которых побывали «Авантюристы поневоле».
 
Режиссер — Александр Мохов.
Автор — Александр Коровкин.
В ролях: Павел Прилучный, Раиса Рязанова, Алексей Коряков, Елена
Чаркивиани, Павел Гайдученко и др.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
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  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:53 0
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