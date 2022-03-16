Туляков приглашают на спектакль с Павлом Прилучным

8 апреля в Городском концертном зале покажут комедию «Авантюристы поневоле». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Спектакль по пьесе Александра Коровкина «Тётки» в постановке Александра Мохова, хорошо известного зрителю по киноролям в «Иване Чонкине», «Сибирском цирюльнике», «Мужской работе» и других фильмах и сериалах.

Таким образом он выступит сразу в двух ипостасях: талантливого режиссера и блистательного актера, сыгравшего одну из ролей в «Авантюристах поневоле».

В тихую и размеренную жизнь двух пожилых сестер, состоящую из домашних хлопот, приема лекарств и приготовления пирожков, врывается вихрь невероятных событий. Непонятно откуда взявшийся в пирожках мышьяк, от которого умирает вызванный тетушками оконный мастер. Невесть откуда возникшие племянники — личности подозрительные и безалаберные.



Проныра-чиновник, пытающийся выселить старушек из особнячка на окраину. И всё это постепенно закручивается в сумасшедшую спираль удивительных, озорных, в меру фривольных и комичных ситуаций.

Чего только стоит знаменитый «мажор» Павел Прилучный в женском платье. Именно он играет одного из племянников, самого непутевого, да еще и сбежавшего из тюрьмы. Его образ сексапильной блондинки не только безупречен, но и раскрывает Павла как талантливого комедийного актера. А Раиса Рязанова? Звезда оскароносного фильма «Москва слезам не верит». Сам Мохов в роли полицейского. Проходных ролей нет. И это подтверждают восторженные отзывы зрителей не только российских, но и многих зарубежных городов, в которых побывали «Авантюристы поневоле».

Режиссер — Александр Мохов.

Автор — Александр Коровкин.

В ролях: Павел Прилучный, Раиса Рязанова, Алексей Коряков, Елена

Чаркивиани, Павел Гайдученко и др.

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