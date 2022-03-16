В Туле 19-летнюю студентку оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Фото: канал «Тула. Экстремизм»

Девушка разместила на своей странице в социальной сети запрещенный лозунг и поставила знак равенства между символом спецоперации и свастикой.

В Туле 19-летнюю студентку одного из колледжей привлекли к ответственности за публичную дискредитацию ВС РФ. Как сообщает канал «Тула. Экстремизм», девушка по имени Алина разместила на своей странице в социальной сети аватарку с запрещённым лозунгом.

Кроме того, она приравняла неофициальный символ спецоперации – букву Z – к нацистской свастике. Суд назначил девушке штраф на сумму 40 тысяч рублей за нарушение ст. 20.3.3 КоАП РФ.