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В Туле 19-летнюю студентку оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Фото: канал «Тула. Экстремизм»

В Туле 19-летнюю студентку оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Девушка разместила на своей странице в социальной сети запрещенный лозунг и поставила знак равенства между символом спецоперации и свастикой.

В Туле 19-летнюю студентку одного из колледжей привлекли к ответственности за публичную дискредитацию ВС РФ. Как сообщает канал «Тула. Экстремизм», девушка по имени Алина разместила на своей странице в социальной сети аватарку с запрещённым лозунгом.

Кроме того, она приравняла неофициальный символ спецоперации – букву Z – к нацистской свастике. Суд назначил девушке штраф на сумму 40 тысяч рублей за нарушение ст. 20.3.3 КоАП РФ.

 

 

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