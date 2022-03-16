Кадр из видео пресс-службы ВК "Тулица"
Волейболистка «Тулицы» Алёна Мартынюк: «Родителям я говорила, что все хорошо, а ночами рыдала в подушку»
Спортсменка рассказала болельщикам о своей жизни и спортивной карьере.
Пресс-служба ВК «Тулица» продолжает знакомить болельщиков с новичками. Героиней очередного интервью стала диагональная Алёна Мартынюк.
Ранее она играла в волейбол за клубы Молдавии, Румынии, Турции, Польши, Южной Кореи, Японии. В послужном списке девушки –2 золотые медали чемпионата Румынии, победа в Кубке Румынии и 3 место в Кубке Южной Кореи.
Алёна рассказала о жёстком спортивном отборе в Южной Корее, спортивных трудностях и самых безумных болельщиках. Зрители этого выпуска смогут выиграть календарь с автографами спортсменок «Тулицы», а также сертификат в магазин спортивного питания.
Все подробности – в описании к видео на YouTube.
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