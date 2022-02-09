Туляков приглашают на концерт группы «Горшенев»
26 февраля в клубе Backstage пройдет концерт проекта «Горшенев». Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
Музыканты представят новый сингл, а также исполнят любимые хиты сольного проекта и времён «Кукрыниксов».
Фигура музыканта, автора, композитора и вокалиста Алексея Горшенева в особом представлении не нуждается. За годы своей разнообразной творческой карьеры он снимался в полнометражных фильмах, работал над музыкой к популярной зонг-опере ТОDD, и, конечно же, на протяжении двух десятилетий с успехом гастролировал по всей стране в составе собственного коллектива «Кукрыниксы», являясь вокалистом и основным автором песен.
Завершив в 2018 году историю группы «Кукрыниксы», Алексей с головой окунулся в создание проекта «Горшенев» - уже в начале 2019 года вышла песня «Имена», которая совсем скоро смогла заняться 1-е место в хит-параде «Чартова дюжина» на «Нашем радио». За ними последовали треки «Царь зверей» и «Одиночество». Все новые песни, а также главные хиты «Кукрыниксов» группа представила на своем первом концерте.
В апреле 2021 года проект «Горшенев» отметил большим концертом 2-летие. За эти два года вышли EP «Крутится карусель» и полноценный альбом «Звездный мусор», несколько клипов, а с концертными выступлениями коллектив объехал большую часть России и стал одним из главных хедлайнеров фестиваля «Нашествия».
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