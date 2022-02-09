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Туляков приглашают на концерт группы «Горшенев»

Туляков приглашают на концерт группы «Горшенев»

26 февраля в клубе Backstage пройдет концерт проекта «Горшенев». Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Музыканты представят новый сингл, а также исполнят любимые хиты сольного проекта и времён «Кукрыниксов».

Фигура музыканта, автора, композитора и вокалиста Алексея Горшенева в особом представлении не нуждается. За годы своей разнообразной творческой карьеры он снимался в полнометражных фильмах, работал над музыкой к популярной зонг-опере ТОDD, и, конечно же, на протяжении двух десятилетий с успехом гастролировал по всей стране в составе собственного коллектива «Кукрыниксы», являясь вокалистом и основным автором песен.
 
Завершив в 2018 году историю группы «Кукрыниксы», Алексей с головой окунулся в создание проекта «Горшенев» - уже в начале 2019 года вышла песня «Имена», которая совсем скоро смогла заняться 1-е место в хит-параде «Чартова дюжина» на «Нашем радио». За ними последовали треки «Царь зверей» и «Одиночество». Все новые песни, а также главные хиты «Кукрыниксов» группа представила на своем первом концерте.
 
В апреле 2021 года проект «Горшенев» отметил большим концертом 2-летие. За эти два года вышли EP «Крутится карусель» и полноценный альбом «Звездный мусор», несколько клипов, а с концертными выступлениями коллектив объехал большую часть России и стал одним из главных хедлайнеров фестиваля «Нашествия».
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
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