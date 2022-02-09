За год тульский Роспотребнадзор забраковал почти 5 тонн овощей и фруктов

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В 2021 году сотрудники ведомства проверили более 200 торговых точек и оптовых складов.

В рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора было исследовано 1138 проб плодоовощной продукции, включая сезонные овощи и фрукты. В одной из дынь было завышено содержание нитратов. Забраковано 408 партий овощей и фруктов весом 4826 кг. Возбуждено более 40 административных дел.

При покупке плодоовощной продукции следует помнить: продавец обязан предоставить информацию о дате и месте сбора урожая, а также показать сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товара.

Тщательно мойте овощи и фрукты перед едой, откажитесь от покупки плодов с вмятинами, трещинами, подгнившей мякотью и кожурой.