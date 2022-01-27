В Туле пройдет Kurt Cobain Birthday Fest
19 февраля в Concert Hall состоится Kurt Cobain Birthday Fest. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
Ежегодный фестиваль, посвящённый дню рождения Курта Кобейна, объединяющий музыкантов, воспитанных на музыке группы Nirvana, пропустивших её через себя полностью, до последней ноты.
В феврале 2022 года Курту исполнилось бы 55 лет. Такая дата просто обязывает к тому, чтобы устроить по-настоящему грандиозный концерт с запоминающимся шоу.
Вы услышите главные хиты Курта Кобейна в исполнении легенд отечественной гранж-сцены - группы МЭD DОГ, а также от молодых, но драйвовых пост-гранжеров METAMORPHIS. Также на сцену выйдет большое количество именитых специальных гостей. Специальными гостями будут Артём Шаров («Гудтаймс»), Саша Растич («7Раса»), Игорь Тимошин («Небо Здесь») и другие музыканты, на чьи жизни и музыкальное мировоззрение повлияла музыка Курта.
Вас снова ждут три часа настоящего взрывного гранжа, любимые песни группы Nirvana и неповторимая атмосфера! Это без сомнения - главное гранж-событие года!
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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