В Туле выступит главный романтик шансона Сергей Любавин

3 декабря в Городском концертном зале выступит автор-исполнитель русского любовно-романтического шансона Сергей Любавин. Билеты в продаже на Myslo!

Завораживающий тембр, неповторимый вокал, лирическая «есенинская» нота его произведений, так же динамичные и танцевальные произведения, полностью живой звук на сольных концертах – именно это так притягивает людей к творчеству Сергея Любавина и делает его концерт незабываемым.

На юбилейном концерте, главным сюрпризом будет обновлённая

программа, которая собрала в себя лучшие хиты: «Влади», «Цветок», «Волчонок», «Нежность», «Эта женщина», уже полюбившиеся слушателям, а так же новинки, под звуки которых ноги сами ринутся в пляс. Так же прозвучит эксклюзивное попурри на стихи Сергея Есенина.

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