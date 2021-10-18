В Туле выступит главный романтик шансона Сергей Любавин
3 декабря в Городском концертном зале выступит автор-исполнитель русского любовно-романтического шансона Сергей Любавин. Билеты в продаже на Myslo!
Завораживающий тембр, неповторимый вокал, лирическая «есенинская» нота его произведений, так же динамичные и танцевальные произведения, полностью живой звук на сольных концертах – именно это так притягивает людей к творчеству Сергея Любавина и делает его концерт незабываемым.
На юбилейном концерте, главным сюрпризом будет обновлённая
программа, которая собрала в себя лучшие хиты: «Влади», «Цветок», «Волчонок», «Нежность», «Эта женщина», уже полюбившиеся слушателям, а так же новинки, под звуки которых ноги сами ринутся в пляс. Так же прозвучит эксклюзивное попурри на стихи Сергея Есенина.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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