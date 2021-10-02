Тульская область стала единственным регионом-участником российско-итальянского музейного саммита

С 29 сентября по 2 октября в Италии прошел российско-итальянский музейный саммит. Мероприятие провели в рамках поручения Президента России Владимира Путина о проведении перекрестного года Россия-Италия. Саммит проходил на уровне министров культуры двух стран.

В саммите участвовали руководители ведущих национальных музеев России и Италии.

Нашу страну представляли руководители таких крупнейших федеральных музеев, как: Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина , Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Российский национальный музей музыки, Политехнический музей, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля и многих других.

В качестве единственного региона России пригласили Тульскую область. На пленарном заседании министр культуры Татьяна Рыбкина презентовала Музейный квартал в Туле. Она отметила, что успехи Тульской области в развитии культуры и, в частности, музейного дела, обусловлены совокупностью ряда факторов. Это и успешное участие реализации национального проекта «Культура», и поддержка Минкультуры России по целому ряду проектов в Тульской области, и огромный пласт исторического наследия, расположенного в регионе. При этом главным залогом успеха является позиция губернатора Алексея Дюмина, который рассматривает культуру как драйвер развития региона и всемерно поддерживает отрасль.

«Инициативы туляков о возрождении в Туле Казанской набережной и создании в историческом ядре уникального Музейного квартала были поддержаны главой региона. Они стали флагманскими проектами, которые позволили Туле войти в тройку лидеров музейного дела России после Москвы и Санкт-Петербурга», — цитирует Татьяну Рыбкину пресс-служба регионального правительства.

Музейный квартал Туле — это крупнейший межмузейный проект в новейшей истории России, связанный с восстановлением, реновацией и приспособлением для современного использования исторического центра Тулы. Сейчас в него входят 12 музеев, среди которых филиалы Государственного исторического музея, Музея-заповедника В. Д. Поленова , Музея-заповедника «Ясная Поляна», Музея-заповедника «Куликово поле», Тульского государственного музея оружия. Следующий проект в Музейном квартале будет подготовлен Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина .

Кроме того, Татьяна Рыбкина сообщила, что тульские музеи демонстрируют положительную динамику посещаемости. В среднем, это 20% ежегодного прироста, даже в условиях COVID-ограничений. Таким образом, созданные в регионе музеи являются драйвером для дальнейшего развития туристической инфраструктуры, креативных индустрий.

По словам министра, Тула вместе с Москвой и Санкт-Петербургом входит в тройку лидеров по развитию музейной отрасли.

Город признан региональной музейной столицей — это уникальная по концентрации исторических имен, событий, российских брендов территория. В Тульской области расположены много усадеб, связанных с историческими личностями. Это 5 федеральных музеев, а с учетом их филиалов — около 20 музеев.

Татьяна Рыбкина обратила внимание на то, что Тулу и Италию роднит схожий подход к развитию малых городов — 11 малых городов и поселений, 12 музеев-усадеб сегодня получают государственную поддержку и имеют заметное развитие. Туда все активнее едут посетители из Тулы, других регионов и зарубежных стран. Драйверами развития для местных музеев являются событийные мероприятия, это в том числе международные фестивали «Толстой» и «Фанфары Тульского кремля», международный День пряника, проект «Кремлевская опера» и другие мероприятия.

В ходе саммита прошли круглые столы, посвящённые обсуждению актуальных вопросов деятельности музеев в условиях пандемии, цифровизации в музейном деле и развитию музеев как исторических пространств.

О музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясна Поляна» и о его развитии рассказала директор музея Екатерина Толстая.

Также в рамках саммита в провинции Калабрия прошла музейная сессия, посвящённая влиянию музеев на развитие территорий. Татьяна Рыбкина рассказала об опыте Тульской области, связанном с реализацией федерального проекта 500-летия Тульского Кремля на территориях Чекалина, Белева, Одоева, Дубны, а также Крапивны. Также она поделилась планами развития территории кластера «Куликово поле» в рамках предстоящей подготовки к юбилею.