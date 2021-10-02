новости
новости
Регистрация
Тульская область стала единственным регионом-участником российско-итальянского музейного саммита

Тульская область стала единственным регионом-участником российско-итальянского музейного саммита

На пленарном заседании Татьяна Рыбкина презентовала Музейный квартал в Туле.

С 29 сентября по 2 октября в Италии прошел российско-итальянский музейный саммит. Мероприятие провели в рамках поручения Президента России Владимира Путина о проведении перекрестного года Россия-Италия. Саммит проходил на уровне министров культуры двух стран.
В саммите участвовали руководители ведущих национальных музеев России и Италии.
Нашу страну представляли руководители таких крупнейших федеральных музеев, как: Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Российский национальный музей музыки, Политехнический музей, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля и многих других.
 
 
 
В качестве единственного региона России пригласили Тульскую область. На пленарном заседании министр культуры Татьяна Рыбкина презентовала Музейный квартал в Туле. Она отметила, что успехи Тульской области в развитии культуры и, в частности, музейного дела, обусловлены совокупностью ряда факторов. Это и успешное участие реализации национального проекта «Культура», и поддержка Минкультуры России по целому ряду проектов в Тульской области, и огромный пласт исторического наследия, расположенного в регионе. При этом главным залогом успеха является позиция губернатора Алексея Дюмина, который рассматривает культуру как драйвер развития региона и всемерно поддерживает отрасль.
 
 
«Инициативы туляков о возрождении в Туле Казанской набережной и создании в историческом ядре уникального Музейного квартала были поддержаны главой региона. Они стали флагманскими проектами, которые позволили Туле войти в тройку лидеров музейного дела России после Москвы и Санкт-Петербурга», — цитирует Татьяну Рыбкину пресс-служба регионального правительства.
 
 
Музейный квартал Туле — это крупнейший межмузейный проект в новейшей истории России, связанный с восстановлением, реновацией и приспособлением для современного использования исторического центра Тулы. Сейчас в него входят 12 музеев, среди которых филиалы Государственного исторического музея, Музея-заповедника В. Д. Поленова, Музея-заповедника «Ясная Поляна», Музея-заповедника «Куликово поле», Тульского государственного музея оружия. Следующий проект в Музейном квартале будет подготовлен Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина.
 
 
Кроме того, Татьяна Рыбкина сообщила, что тульские музеи демонстрируют положительную динамику посещаемости. В среднем, это 20% ежегодного прироста, даже в условиях COVID-ограничений. Таким образом, созданные в регионе музеи являются драйвером для дальнейшего развития туристической инфраструктуры, креативных индустрий.
По словам министра, Тула вместе с Москвой и Санкт-Петербургом входит в тройку лидеров по развитию музейной отрасли.
Город признан региональной музейной столицей — это уникальная по концентрации исторических имен, событий, российских брендов территория. В Тульской области расположены много усадеб, связанных с историческими личностями. Это 5 федеральных музеев, а с учетом их филиалов — около 20 музеев.
 
 
Татьяна Рыбкина обратила внимание на то, что Тулу и Италию роднит схожий подход к развитию малых городов — 11 малых городов и поселений, 12 музеев-усадеб сегодня получают государственную поддержку и имеют заметное развитие. Туда все активнее едут посетители из Тулы, других регионов и зарубежных стран. Драйверами развития для местных музеев являются событийные мероприятия, это в том числе международные фестивали «Толстой» и «Фанфары Тульского кремля», международный День пряника, проект «Кремлевская опера» и другие мероприятия.
 
В ходе саммита прошли круглые столы, посвящённые обсуждению актуальных вопросов деятельности музеев в условиях пандемии, цифровизации в музейном деле и развитию музеев как исторических пространств.
 
О музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясна Поляна» и о его развитии рассказала директор музея Екатерина Толстая.
 
 
Также в рамках саммита в провинции Калабрия прошла музейная сессия, посвящённая влиянию музеев на развитие территорий. Татьяна Рыбкина рассказала об опыте Тульской области, связанном с реализацией федерального проекта 500-летия Тульского Кремля на территориях Чекалина, Белева, Одоева, Дубны, а также Крапивны. Также она поделилась планами развития территории кластера «Куликово поле» в рамках предстоящей подготовки к юбилею.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:48 +3
Другие статьи по темам
Событие
культурамузей
Место
Тульская областьИталия
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле иностранец тайно хранил в чужом авто 200 закладок с наркотиком
В Туле иностранец тайно хранил в чужом авто 200 закладок с наркотиком
В Плеханово полицейские раскрыли кражу самоката
В Плеханово полицейские раскрыли кражу самоката
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.