«Босиком по России, босиком пробегусь под небом синим с ветерком»: Лена Василёк выступит в Туле
25 ноября на сцене Городского концертного зала выступит эстрадно-народная исполнительница Лена Василёк. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
Выступления Лены Василёк – это удивительно эмоциональное
красочное действо, в котором песни гармонично переплетаются со
стихотворениями автора, идущими из самого сердца.
Яркая сцена, разнообразие костюмов, живое исполнение, лирика и задор – всё это создает ощущение праздника, где зрители отдыхают душой, получают заряд оптимизма и хорошего настроения.
Лена Василёк – поэт, композитор, певица, автор хитов группы «Белый День». Это такие известные песни в эстрадно-народном жанре, как «Галина», «Деревенька», «Мама», «Свекровушка», «Именинница» и многие другие.
Вместе с Леной Василёк на сцене высокопрофессиональные
музыканты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов,
выпускники академии музыки им. Гнесиных. В их исполнении
виртуозно звучат как русские мелодии, так и современные ритмы.
Лена Василёк и ее музыкальная группа на протяжении уже
многих лет собирают полные залы благодарных зрителей по всей
России. По многочисленным просьбам зрителей Лена Василёк вновь
в Туле!
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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