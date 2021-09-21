Новомосковские ученые разработали уникальный водоотталкивающий материал

Автор разработки — Елена Николаевна Голубина, доктор химических наук, начальник научно-исследовательской части, профессор кафедры «Фундаментальная химия» Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева .

С помощью нового способа она смогла изменить свойства синтезируемых материалов. Полученный материал обладает прекрасной клеевой и водоотталкивающей способностью:

— Нам удалось получить материал, обладающий супергидрофобными свойствами. Области его применения широки: этим материалом мы покрывали электрические провода, что решало проблему их обледенения. Можно покрыть им керамическую плитку, чтобы избежать скольжения. Добавление этого материала в бетон увеличит его прочность. Применение этого полимера в устройствах для хранения и записи информации повышает их магнитную восприимчивость и сделает прочнее.

Елена Николаевна рассказала о процессе получения этого полимера. Главное — это наложение механических колебаний при химической реакции:

— Суть изобретения в том что в результате контакта двух жидкостей, одна из которых органическая, а вторая — нет, начинается химическая реакция. И образуется полимерная пленка, новый материал. Мы извлекаем его из системы, анализируем и наносим на различные поверхности.

Основная характеристика для полученного вещества, показатель эффективности и уникальности нового материала — так называемый краевой угол смачивания.

Елена Николаевна объясняет буквально на пальцах: — Если на поверхность попадает капля воды, то она контактирует с твердой поверхностью в определенных местах. Если угол поверхности капли относительно твердой поверхности более 90 градусов, материал считается гидрофобным. Наши разработки позволяют получать краевые углы смачивания в диапазоне от 38 до 140 градусов. Те материалы, которые сейчас широко используются, имеют максимальный угол 120 градусов. Мы можем дать 140. При этом условиями химического процесса мы можем варьировать свойства полимера, а следовательно, выбрать, какого краевого угла смачивания мы можем добиться.