Новомосковские ученые разработали уникальный водоотталкивающий материал
В рамках программы НОЦ «ТулаТЕХ» ученые Новомосковского университета — филиала РХТУ имени Д. И. Менделеева создают уникальные разработки.
Новомосковский университет — филиал РХТУ имени
Д. И. Менделеева стал вузом-участником программы НОЦ «ТулаТЕХ» в приоритетном направлении химТЕХ. Это большой толчок для развития учебного заведения, считает директор филиала университета Владимир Первухин:
Владимир Первухин
— Участие в НОЦ — большой импульс для развития вуза. В рамках программы мы создали магистратуру, будут и другие изменения. Это позволяет нашим студентам заниматься научной работой. У нас много патентов, много разработок, которые сегодня используются в промышленности, в частности, в химической. Много разработок по части лакокрасочных материалов. Например, наши учёные разработали краску, которой можно красить под водой.
В университете ученые создали уникальный водоотталкивающий материал. Создание подобного материала важно для военных технологий: пропитки полевых палаток, повышения антикоррозийных свойств изделий для улучшения эксплуатационных и технических характеристик различных средств вооружения. Материал может применяться и в области ЖКХ, и в медицине, и в оборонной промышленности, а также в IT-технологиях.
Автор разработки — Елена Николаевна Голубина, доктор химических наук, начальник научно-исследовательской части, профессор кафедры «Фундаментальная химия» Новомосковского института РХТУ им.
Д. И. Менделеева.
С помощью нового способа она смогла изменить свойства синтезируемых материалов. Полученный материал обладает прекрасной клеевой и водоотталкивающей способностью:
— Нам удалось получить материал, обладающий супергидрофобными свойствами. Области его применения широки: этим материалом мы покрывали электрические провода, что решало проблему их обледенения. Можно покрыть им керамическую плитку, чтобы избежать скольжения. Добавление этого материала в бетон увеличит его прочность. Применение этого полимера в устройствах для хранения и записи информации повышает их магнитную восприимчивость и сделает прочнее.
Елена Николаевна рассказала о процессе получения этого полимера. Главное — это наложение механических колебаний при химической реакции:
— Суть изобретения в том что в результате контакта двух жидкостей, одна из которых органическая, а вторая — нет, начинается химическая реакция. И образуется полимерная пленка, новый материал. Мы извлекаем его из системы, анализируем и наносим на различные поверхности.
Основная характеристика для полученного вещества, показатель эффективности и уникальности нового материала — так называемый краевой угол смачивания.
Елена Николаевна объясняет буквально на пальцах:
— Если на поверхность попадает капля воды, то она контактирует с твердой поверхностью в определенных местах. Если угол поверхности капли относительно твердой поверхности более 90 градусов, материал считается гидрофобным. Наши разработки позволяют получать краевые углы смачивания в диапазоне от 38 до 140 градусов. Те материалы, которые сейчас широко используются, имеют максимальный угол 120 градусов. Мы можем дать 140. При этом условиями химического процесса мы можем варьировать свойства полимера, а следовательно, выбрать, какого краевого угла смачивания мы можем добиться.
Теперь важно, чтобы достижения наших ученых заметили и внедрили в широкое использование.
В год науки и технологий Правительство Тульской области особенно уделяет внимание ученым и их разработкам, научно-образовательному центру «ТулаТЕХ» и его инновационным проектам.
Чтобы наш регион был конкурентным и передовым в области науки и инноватики, просто наращивать объемы производства для промышленности недостаточно. Любой проект сегодня должен быть нацелен на экологичность, безопасность и инновационность. Для решения всех этих задач необходимы передовые научные разработки мирового уровня и кадры, которые смогут работать на таких новых промышленных предприятиях.
Антон Панкратов, заместитель председателя комитета Тульской области по науке и инноватике:
Антон Панкратов
— Химическая промышленность для Тульской области традиционно является одной из ключевых отраслей. Поэтому в регионе особое внимание уделяется поддержке молодых учёных. Год науки и технологий в Тульской области ознаменовался запуском масштабных проектов: инновационного центра «Композитная долина» и научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ». Это инфраструктурный проект, в рамках которого учёные, исследователи и промышленные предприятия смогут создавать новые материалы и новые изделия.
Участником НОЦ «ТулаТЕХ» стал Новомосковский университет — филиал РХТУ имени Дмитрия Ивановича Менделеева. В рамках направления ХимТЕХ молодые учёные и исследователи Тульской области рука об руку с промышленными предприятиями разрабатывают новые технологии и в дальнейшем внедряют серийное производство и широкое применение.
— Талантливых учёных и исследователей в регионе поддерживают, — продолжает Антон Панкратов. — Предусмотрены гранты и взаимодействие с федеральными институтами, фондом содействия инновациям, который реализует целую серию программ, направленных на финансовую грантовую поддержку молодых учёных, исследователей и организаций, ведущих научно-технологическую деятельность, научно-исследовательские работы и применяют их в реальном секторе экономики.
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