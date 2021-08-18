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Шедевр от Хаяо Миядзаки и «Щенячий патруль» в кино: последние новинки от «Синема Парк»

Шедевр от Хаяо Миядзаки и «Щенячий патруль» в кино: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Босс-Молокосос 2» (6+)

С 19 августа смотрите продолжение семейной мульт-комедии о высокоинтеллектуальных младенцах – сотрудниках небесной корпорации по «производству и выпуску» детей.
 

«Щенячий патруль» (6+)

21 августа приглашаем на премьеру любимого «Щенячего патруля»! Злодей Хамдингер становится мэром города Приключений и бесстрашные щенки бросают ему вызов.  

 

«Небесный замок Лапута» (12+)

22 августа специальный показ отреставрированной версии культового фильма Хаяо Миядзаки. 

 

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 22:33 +2
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