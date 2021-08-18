Шедевр от Хаяо Миядзаки и «Щенячий патруль» в кино: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

«Босс-Молокосос 2» (6+)

С 19 августа смотрите продолжение семейной мульт-комедии о высокоинтеллектуальных младенцах – сотрудниках небесной корпорации по «производству и выпуску» детей.

«Щенячий патруль» (6+) 21 августа приглашаем на премьеру любимого «Щенячего патруля»! Злодей Хамдингер становится мэром города Приключений и бесстрашные щенки бросают ему вызов.

«Небесный замок Лапута» (12+) 22 августа специальный показ отреставрированной версии культового фильма Хаяо Миядзаки.

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.