Шедевр от Хаяо Миядзаки и «Щенячий патруль» в кино: последние новинки от «Синема Парк»
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.
Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«Босс-Молокосос 2» (6+)
С 19 августа смотрите продолжение семейной мульт-комедии о высокоинтеллектуальных младенцах – сотрудниках небесной корпорации по «производству и выпуску» детей.
«Щенячий патруль» (6+)
21 августа приглашаем на премьеру любимого «Щенячего патруля»! Злодей Хамдингер становится мэром города Приключений и бесстрашные щенки бросают ему вызов.
«Небесный замок Лапута» (12+)
22 августа специальный показ отреставрированной версии культового фильма Хаяо Миядзаки.
Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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