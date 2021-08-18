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Какие дома Тулы будут обесточены 19 августа

Какие дома Тулы будут обесточены 19 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 131, 133, 135, 137, 137-а, 137-б, 137-в, 139, 141, 135-а,
  • ул. Октябрьская, 10, 207, 209, 211, 205, 202, 192, 250, 188,
  • 1-й пр-д, 49,
  • ул. Гагарина, 1, 8, 8-а, 5, 7, 6, 8, 10, 1,
  • ул. Гончарова, 352,
  • пр-д Вильямса, 27-35 (нечётн.), 35-а, 26-36 (чётн.),
  • ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 3,
  • ул. Гоголевская, 6-16 (чётн.), 3-13 (нечётн.),
  • ул. Пирогова, 33-35 (нечётн.), 35-а, 46,
  • ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,
  • ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64,
  • 25-й пр-д, 10 ,12, 14,
  • 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
  • 23-й пр-д, 3-24,
  • ул. Горсовета, 1-121 (нечётн.), 2-104 (чётн.),
  • ул. 1-я Криволученская, 1-9 (нечётн.), 2-62 (чётн.),
  • 1-й пр-д Н. Островского, 1-17 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Н. Островского, 1-23,
  • ул. Революции, 20, 22,
  • ул. Братьев Жабровых, 7,
  • ул. Фрунзе, 12-а,
  • ул. Вересаева, 7,
  • Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 10, 12, 13, 15, 21, 33,
  • 6-й Полюсный пр-д, 11,
  • 10-й пр-д, 2-в, 2-д,
  • 11-й пр-д, 1-а-в, 2-в, 7-а, 1-7 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 1-в,1-д, 3-7 (нечётн.), 8,
  • 16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а, 5-25 (нечётн.),
  • 17-й пр-д, 1-28,
  • 18-й пр-д, 27, 33, 35, 43, 50-64 (чётн.),
  • Скуратово: ул. Скуратовская, 3-а, 13-а, 1-37 (нечётн.), 29-а, 2-16 (чётн.),
  • п. Октябрьский, 127-172, 172-а.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:53 +2
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