В деревне под Тулой прошли съемки сериала «Горький мёд»

Фото предоставлены пресс-службой телеканала «Домашний».

В деревне Красногорье Тульской области прошли съемки нового сериала «Горький мёд». Мелодрама производства компании «Амедиа Продакшн». В главных ролях — Анжелика Маркелова и Антон Денисенко. Режиссер-постановщик — Сергей Быстрицкий.

Сериал рассказывает об отношениях Аси и Бориса. Романтическая история разворачивается в поселке Медовый.

Наталия Клибанова, главный продюсер «Амедиа Продакшн», рассказала:

– Наша история о том, как сила любви помогает «прозреть» и не совершать чудовищных ошибок, а любовь к родному краю побеждает алчность и беспредел чиновников. Мы выбрали для съемок Тулу и Тульскую область — быстро развивающийся регион с невероятной красотой русской природы: поля, леса, холмистая местность, речки... В наших проектах мы очень любим задействовать артистов того края, в котором собираемся снимать. «Горький мёд» не стал исключением. Мы очень рады, что можем использовать «свежие» лица в нашем кино.

Актриса Анжелика Маркелова поделилась впечатлениями от съемок:

– Мы снимаем в очень красивой местности, словно в сказочном мире, где всё осталось, как во времена Древней Руси. Конечно, нас немного подвела погода: установилась страшная жара, какой давно не было в июне. Такие условия, если честно, выматывают — палящее солнце, ни облачка, но красота локации искупает всё. Смотришь и понимаешь, что солнце не так страшно, потому что глаза радуются этой красоте. Надеюсь, что и зрители тоже порадуются, когда будут смотреть наш фильм.

Как сообщает пресс-служба телеканала «Домашний», премьера сериала состоится уже в следующем сезоне.

сюжет сериала

Ася с дедом Максимом живут на окраине небольшого города в поселке Медовый, дед разводит пчел, а Ася работает воспитательницей в детском саду. В красивую и веселую девушку влюблен сосед Сергей, она избегает встреч, но Сергей не отстает. Его знаки внимания становятся слишком назойливыми, а порой и опасными. Спасает Асю случайный прохожий Борис, красивый, галантный, совершенно не похожий на мужчин, которые окружают девушку.

Борис приехал в поселок не случайно — он представляет интересы бизнесмена, который хочет выкупить за бесценок землю у местных и построить здесь элитный коттеджный поселок… Более того, у Бориса есть невеста, которая не собирается отпускать своего жениха.

Смогут ли Ася и Борис быть вместе? Простит ли его Ася, когда узнает горькую правду? И сумеют ли жители поселка отстоять свою землю?