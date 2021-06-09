Проводы призывников и богатырские игры: на Куликовом поле отметят День России
Гостей музея-заповедника ждут богатырские конкурсы, проводы призывников и живые концерты.
По традиции, 12 июня на Куликовом поле проводят в армию лучших призывников Тульской и Рязанской областей. Спортсмены силового экстрима сразятся в богатырских конкурсах. Участников праздника ждет большая музыкальная программа и мастер-классы.
В Моховом пройдут соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская». На Куликово поле приедут спортсмены из Тулы, Новомосковска, Москвы и Донецка.
Мастера спорта международного класса, мужчины и женщины пройдут через нешуточные испытания – метание 20-килограммовой гири на пятиметровую высоту, богатырская эстафета со 130-килограммовыми пушками. Мужчин ждет также жим бревна, а женщины будут перетягивать канат, буксировать колеса и метать гири.
Кроме того, будет работать интерактивная площадка «Богатырский стан» – все желающие смогут сыграть в средневековые игры, покататься на лошадях, пострелять в тире и научиться создавать набивной рисунок по ткани.
Мероприятия на Красном холме
- 10.00 – 10.30 – Концерт духовной музыки ансамбля «Куликово поле» в храме Сергия Радонежского.
- 10.30 – 11.00 – Торжественные проводы в Вооруженные Силы РФ лучших призывников «Готов служить Отчизне».
- 11.00 – 11.30 – «Дружинный поклон» в память о воинах, защищавших Россию во все времена.
Мероприятия в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом
- 11.00 – 15.00 – Интерактивная площадка «Богатырский стан»: средневековые игры, стрельба в тире, мастер-класс по созданию набивного рисунка по ткани.
- 11.00 – 16.00 – Катание на лошадях Конного двора Куликова поля.
- 11.30 – 12.30 – Концерт Оркестра русских народных инструментов «Тула»
- 12.00 – 15.00 – Соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская на Куликовом поле».
- 12.30 – 13.00 – Концерт ансамбля «Куликово поле».
- 13.10 – 14.00 – Концерт фольклорного ансамбля «Услада».
- 14.00 – 15.00 – Концерт ансамбля Культурного центра УМВД по Тульской области.
Музей Куликовской битвы, детский музей-квест и выставочный зал в Моховом 12 июня открыт для посещений только в составе экскурсионных групп. Группы формируются на месте. Стоимость посещения музеев и выставки: 400 рублей (дети до 7 лет – бесплатно, до 16 лет – 150 рублей).