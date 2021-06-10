В Мясново Opel Astra не вписался в поворот: машина лишилась колеса и перевернулась

В ночь на 10 июня на Одоевском шоссе в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Opel Astra не справился с управлением на повороте в районе Тулажелдормаша.

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. При этом машина чудом разминулась с фонарным столбом, а также лишилась левого переднего колеса.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель. Мужчину доставили в больницу.