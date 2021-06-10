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В Мясново Opel Astra не вписался в поворот: машина лишилась колеса и перевернулась

В Мясново Opel Astra не вписался в поворот: машина лишилась колеса и перевернулась

Водителя доставили в больницу.

В ночь на 10 июня на Одоевском шоссе в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Opel Astra не справился с управлением на повороте в районе Тулажелдормаша.
 
 
Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. При этом машина чудом разминулась с фонарным столбом, а также лишилась левого переднего колеса.
 
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель. Мужчину доставили в больницу.
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В Мясново Opel Astra не вписался в поворот: машина лишилась колеса и перевернулась, Фото: 1
В Мясново Opel Astra не вписался в поворот: машина лишилась колеса и перевернулась, Фото: 2
В Мясново Opel Astra не вписался в поворот: машина лишилась колеса и перевернулась, Фото: 3
В Мясново Opel Astra не вписался в поворот: машина лишилась колеса и перевернулась, Фото: 4
В Мясново Opel Astra не вписался в поворот: машина лишилась колеса и перевернулась, Фото: 5
В Мясново Opel Astra не вписался в поворот: машина лишилась колеса и перевернулась, Фото: 6
В Мясново Opel Astra не вписался в поворот: машина лишилась колеса и перевернулась, Фото: 7
В Мясново Opel Astra не вписался в поворот: машина лишилась колеса и перевернулась, Фото: 8
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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