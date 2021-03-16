В Узловой грабитель на год и десять дней лишится свободы

Мужчина распивал алкоголь с товарищем, а потом выхватил у него деньги и убежал.

В Узловой 34-летний Эмил Рзаев признан виновным в грабеже.

Судом установлено, что ранее судимый обвиняемый распивал спиртное в компании товарища. В тот момент, когда они решали, кто пойдет за новой порцией алкоголя, Рзаев неожиданно выхватил из рук знакомого 400 рублей и убежал прочь.

Решением суда ему назначено наказание в виде одного года и 10 дней лишения свободы.