Алексей Дюмин: «За 5 лет мы решили вопросы более чем 2000 дольщиков»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Он подчеркнул, что защита прав обманутых дольщиков находится на особом контроле в правительстве региона:

– С 2016 года мы решили вопросы более чем 2000 дольщиков. Находили нестандартные механизмы, брали на себя ответственность, чтобы помочь гражданам, которые уже отчаялись получить свое жилье, – сказал губернатор.

Проблему обманутых дольщиков из Новомосковска не могли решить долгие годы. Благодаря Алексею Дюмину вкладчики товарищества «Социальная инициатива» начали получать компенсационные выплаты. Быстро удалось решить вопрос и с обанкротившейся компанией «СУ-155». Для достройки домов был привлечен банк «Российский капитал».

Активно решаются проблемы дольщиков ООО «СК Фаворит». Пять домов в ЖК «Времена года» были достроены – дольщики уже получили жильё. Покупатели квартир в трёх других домах получили компенсации от «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Остаётся решить вопрос ещё с пятью домами ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон» и «Времена года». Застройщик не сдал объекты в установленные сроки, многие дольщики до сих пор ждут свои квартиры.

Дома № 23 и № 12 ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон» на ул. Новомосковской достраивает группа компаний «ИН-ГРУПП». По словам гендиректора Александра Велигодского, работы уже ведутся: на объект вышли каменщики и монолитчики, началась прокладка внешних коммуникаций.

В доме № 12 многое придется переделать, дом № 23 будет достроен во втором квартале следующего года. В этом году планируется возвести монолитные конструкции и закрыть тепловой конкур. В начале 2022 года начнутся отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Министр строительства Тульской области Константин Лопухов рассказал, что новый подрядчик вышел на объекты ЖК «Времена года» – дома № 9, 11 и 12. Их планируется достроить к концу текущего года.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву обеспечить новый микрорайон необходимой транспортной и социальной инфраструктурой и уделить особое внимание системе «Безопасный город».

– Мы понимаем, насколько людям важно получать информацию о ходе строительства их домов. Региональному Фонду защиты прав дольщиков нужно организовать работу по информированию граждан, вести открытый диалог и оперативно решать возникающие вопросы. Мы должны сделать все, чтобы понятие «обманутый дольщик» осталось в прошлом, – подчеркнул губернатор.

Глава региона обозначил еще один проблемный вопрос – подорожание арматуры, которая используется при строительстве домов. Эта проблема находится на контроле Правительства России. Алексей Дюмин выразил уверенность, что ПАО «Тулачермет» в лице президента ООО УК «ПМХ» Евгения Зубицкого окажет поддержку при достройке социальных объектов.