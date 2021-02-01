Житель Суворова споил гостя и поехал кататься на его машине

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Накануне в Суворове Тульской области полицейские раскрыли необычный угон. На данный момент известно, что подозреваемый выпивал в компании с 31-летним знакомым. Последний приехал к нему в гости на своем Volkswagen Passat.

«При этом, предположительно, хозяин жилища высказывал желание покататься на автомобиле по городу, но получал отказ. Тогда мужчина дождался, когда гость достигнет состояния сильного опьянения и заснет, после чего тайно взял у него ключи и самостоятельно поехал кататься на чужой машине, не получив на это разрешения», — сообщает пресс-служба УМВД Росси и по Тульской области.

Пока злоумышленник катался, родственник уснувшего гостя сообщил в полицию об угоне автомобиля. Полицейские быстро обнаружили Volkswagen и передали его законному владельцу, а подозреваемого доставили в местный отдел МВД.

22-летний местный житель признался в совершенном им деянии. Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).