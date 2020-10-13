Туляков приглашают на встречу с писателем Олегом Хафизовым

Наш земляк, научный сотрудник музея-заповедника «Куликово Поле», писатель и журналист Олег Хафизов представит гостям свою новую повесть «Сабля Волынского» и расскажет о том, как один из экспонатов музея «Куликово поле» сыграл роковую роль в знаменитом процессе над Артемием Волынским – кабинет-министром императрицы Анны Иоанновны.

Олег Эсгатович Хафизов – писатель, журналист, научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле». Автор книг, в том числе дилогии о Ф. И. Толстом-Американце «Дикий Американец», «Дуэлист» и научно-популярной книги «Куликовская битва – как это было».

Призер конкурсов на лучшую повесть года на русском языке им. И. П. Белкина (2004 г.), международного литературного Волошинского фестиваля (2011 г.), лауреат премии журнала «Новый мир» и премии им. Павла Бажова (2019 г.).